Ultimo aggiornamento ore 17:57
TV
TV

Stasera tutto è possibile 2026: quante puntate, durata e quando finisce

di Marco Nepi
Stasera tutto è possibile 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Stasera tutto è possibile 2026, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Stefano De Martino? In tutto andranno in onda sette puntate, a cominciare dal 4 marzo. Di seguito la possibile programmazione dello show su Rai 2:

  • Prima puntata: 4 marzo 2026
  • Seconda puntata: 11 marzo 2026
  • Terza puntata: 18 marzo 2026
  • Quarta puntata: 25 marzo 2026
  • Quinta puntata: 1 aprile 2026
  • Sesta puntata: 8 aprile 2026
  • Settima puntata: 15 aprile 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Stasera tutto è possibile? La messa in onda su Rai 2 è prevista il mercoledì sera dalle ore 21,20 (subito dopo la fine di Affari tuoi su Rai 1) a mezzanotte. La durata di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e mezza (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Stasera tutto è possibile 2026, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda ogni mercoledì alle ore 21,20-21.30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
