Stasera in tv 20 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 20 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 19 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

Questa sera su Rai 1 torna una nuova puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Enrico Brignano in Un’ora sola Vi vorrei

Questa sera su Rai 2 va in onda l’ultima puntata di Un’ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna Fuori dal Coro di Mario Giordano.

STASERA IN TV 20 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – TEMPTATION ISLAND

Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2020.

GUIDA TV 20 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – FIORI SELVAGGI

21:20 – KICKBOXER: RETALIATION

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Kickboxer: Retaliation

Trama: Accusato di omicidio, Kurt Sloan viene catturato, sedato e portato in Thailandia, dove viene rinchiuso in una prigione di massima sicurezza. Qui, in cambio di soldi, dovrà affrontare un temibile sfidante e, solo in caso di vittoria, potrà tornare libero.

PROGRAMMI 20 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di DiMartedì con Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 19 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 36 Prima TV

21:30 – Elysium

Su Tv8 questa sera va in onda Elysium.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Jumanji – The Next Level

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Jumanji – The Next Level.

Trama: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nel sequel campione d’incassi. Spencer si rituffa dentro Jumanji e i suoi amici sfidano pericoli ignoti per riportarlo indietro.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Penisola sorrentina

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma 4 Hotel con Bruno Barbieri.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Quando va in onda l’ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore: data e orario Temptation Island 2020, le anticipazioni della sesta e ultima puntata, 20 ottobre Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni e ospiti della quinta e ultima puntata dello show di Brignano