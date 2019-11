Stasera in tv 8 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Viva RaiPlay

20:50 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:35 – Tale e Quale Show

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti e giunto alla sua nona edizione. Sono in dodici a contendersi il premio finale: sei concorrenti di quest’edizione e altri sei della precedente. Chi vincerà?

RAI 2

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S Los Angeles

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata di N.C.I.S. Los Angeles, intitolata Punti Deboli. Si tratta della puntata 20 della stagione 10.

Trama: Tre fanatici del Nazionalismo Bianco pianificano un assalto a un furgone portavalori, che si conclude con il ferimento di un sottufficiale dei Navy SEAL.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – 1989 Cronache dal Muro di Berlino

Questa sera su Rai 3 va in onda il documentario “1989 Cronache dal Muro di Berlino”.

A Berlino Ovest si è tenuta la riunione degli ambasciatori di Stati Uniti, URSS, Francia e Gran Bretagna per preparare un nuovo capitolo della storia di Berlino, tuttora formalmente appartenente alle quattro potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale. Nel servizio anche le conseguenze della caduta del muro nei paesi dell’Unione Sovietica.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia weekend

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento settimanale con Quarto Grado, il programma di approfondimento con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

STASERA IN TV 7 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – L’isola di Pietro 3

Su Canale 5 stasera arriva la nuova puntata della fiction L’Isola di Pietro, giunta alla terza stagione. Ecco la trama della nuova puntata.

Trama: Mentre Elena e Caterina rientrano da Huston, dove la ragazza ha subito un’operazione agli occhi, dall’esito ancora incerto, Pietro (G. Morandi) salva una neonata da un incendio. Durante le indagini per ritrovare la madre della bambina e capire chi abbia appiccato le fiamme, Elena deve fare i conti con un lutto che non vuole affrontare e un nuovo Vicequestore, molto diverso da lei. Nel frattempo Caterina stenta a capire l’atteggiamento incostante di Diego. Il ragazzo sembra, infatti, nascondere un grande segreto.

GUIDA TV 8 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Jupiter – Il destino dell’Universo

Su Italia 1 questa sera arriva il film Jupiter- Il destino dell’Universo, un film fantascientifico con Channing Tatum e Mila Kunis.

Trama: Quando Jupiter Jones e’ nata, i segni hanno predetto per lei un grande destino. Divenuta adulta, pero’, Jupiter si ritrova nella fredda realta’ di un lavoro come donna delle pulizie. Tuttavia, quando sulla Terra arriva Caine, un misterioso cacciatore incaricato di rintracciarla, Jupiter viene a sapere che, geneticamente, lei e’ la prossima in linea per una eredita’ straordinaria che potrebbe alterare l’equilibrio del cosmo…

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 8 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 arriva una nuova puntata di Propaganda Live, il programma di approfondimento di Diego Bianchi in arte Zoro.

PROGRAMMI TV 8 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 20 Prima TV

20:30 – Guess My Age

21:30 – MasterChef Italia

Su Tv8 questa sera va in onda la replica di MasterChef Italia, il talent show culinario più famoso al mondo. Gli aspiranti cuochi saranno sottoposti a durissime prove di ogni tipo non solo in studio, ma anche in esterna, in situazioni particolari.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Young Pope

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma un ciclo di episodi di The Young Pope, in vista della nuova stagione.

STASERA IN TV 8 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

21:00 – NBA: Golden State – Toronto

23:00 – TxT Street Basket

Su Sky Sport Uno va in onda la gara 6. Le partite con i campioni di basket d’oltreoceano. Nella passata edizione hanno conquistato il titolo i Golden St. Warriors per il secondo anno consecutivo.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 16 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Firenze

21:15 – 4 Ristoranti

Questa sera su Sky Uno va in onda 4 Ristoranti con la quarta puntata della quinta stagione. Laura, Sanzio, Lorenzo e Nicolò accompagneranno Alessandro alla scoperta del Monferrato, terra piemontese di vini, storia e buon cibo. Quale sara’ il menu’ degustazione che conquisterà Alessandro?

