Stasera in tv 19 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 19 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 19 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

0:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta

Questa sera su Rai 1, dopo una settimana di interruzione per via della partita dell’Italia di sabato scorso, torna Alberto Angela con Ulisse: il piacere della scoperta. Questa volta il giornalista divulgatore farà un viaggio nella Sicilia de Il Gattopardo, nei luoghi simbolo del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dell’omonimo film di Luchino Visconti.

Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni della quarta puntata

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 una nuova puntata di N.C.I.S., intitolata L’ultima a morire.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Le parole della settimana

21:30 – Le ragazze

Questa sera su Rai 3 torna Le ragazze, con protagoniste figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte, non importa se famose o sconosciute.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Il compagno Don Camillo

Su Rete 4 stasera il film Il compagno Don Camillo, per la regia di Luigi Comencini con Gino Cervi e Fernandel.

STASERA IN TV 18 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Tu sì que vales

Su Canale 5 stasera la prima puntata della nuova edizione di Tu sì que vales, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari che, insieme a una giuria popolare, valuteranno le esibizioni dei diversi concorrenti.

GUIDA TV 18 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Cicogne in missione

Su Italia 1 questa sera un film d’animazione per la regia di Nicholas Stoller e Doug Sweetland, Cicogne in missione.

Trama: Una volta le cicogne portavano i bambini, ma ora si dedicano alle più redditizie consegne online. Junior, il miglior impiegato dell’azienda , è sul punto di divenirne il ‘boss’, ma un’ultima imprevista consegna lo separa dalla promozione. L’impacciata orfana Tulip lo accompagnerà nella missione.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 18 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

19:55 – Il meteo della sera

21:15 – Little Murders

Questa sera su La 7 tornano i racconti di Little Murders, serie televisiva francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.

PROGRAMMI TV 18 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Acqualagna

21:30 – The Guardian – Salvataggio in mare

Su Tv8 questa sera un film con Kevin Costner e Ashton Kutcher, The Guardian – Salvataggio in mare.

Trama: Veterano della guardia costiera perde tutto il suo equipaggio nel salvataggio di un peschereccio. Anni dopo gli viene offerto l’incarico di addestrare le nuove reclute degli aerosoccorritori.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Red Dawn – Alba rossa

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Red Dawn – Alba rossa, con Chris Hemsworth, Adrianne Palicki e Josh Hutcherson.

Trama: Una potenza d’oltreoceano invade, a sorpresa, gli Stati Uniti D’America. Dopo lo shock iniziale, seguito da massacri e internamenti in campi di lavoro, i superstiti ancora in libertà decidono di coalizzarsi contro il nemico. Tra di loro c’è anche un gruppo di studenti fuggiti sulle montagne.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 18 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:30 – LEN Champions League (diretta)

22:00 – Lazio – Atalanta

Su Sky Sport Uno questa sera lo scontro di pallanuoto tra Pro Recco e Terrassa.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera di Ulisse

21:15 – X Factor 2019 Home Visit

Questa sera su Sky Uno va in onda (in replica) la puntata di X Factor dedicata all’ultima e più decisiva fase del talent, quella degli Home Visit.

