Star in the Star: anticipazioni, ospiti e maschere della finale

Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la finale di Star in the star, il nuovo celebrity show condotto da Ilary Blasi. Lo show prodotto da Banijay è basato su un format internazionale che in Germania va in onda con il nome di “Big Performance”. In ogni puntata dieci concorrenti misteriosi si esibiscono travestiti da cantanti famosi di cui dovranno interpretare brani di successo. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla finale.

Anticipazioni seconda puntata

Stasera, giovedì 14 ottobre 2021, dopo le eliminazioni nella scorsa puntata vedremo la finale dello show anche se inizialmente il programma prevedeva altro. Le puntate totali infatti sarebbero dovute essere sette, ma gli ascolti bassi e i tanti dubbi di Mediaset hanno spinto la rete a ridurre a cinque le puntate. Così stasera spazio alla finalissima. A commentare le performance dei vip in gara, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I tre giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare la migliore esibizione della puntata tra i vincitori delle due manche. La star vincente otterrà un bonus: il suo fanclub, contrariamente a quanto avviene nel corso della gara, nella puntata successiva potrà votare la sua esibizione e il punteggio si sommerà a quello ottenuto dagli altri fanclub. Infine, due leggende dovranno abbandonare il gioco e svelare al pubblico la propria identità. I finalisti di Star in the star che stasera si giocheranno la vittoria finale sono 4: Michael Jackson, Mina, Lady Gaga e Loredana Bertè. Chi trionferà? E chi si cela dietro le maschere? Stasera tutte le risposte.

Star in the star: la giuria

Accanto a Ilary Blasi ci sarà una giuria composta da Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola. Con loro, diverso in ogni puntata, un giudice speciale. Insieme i giudici di Star in the star valuteranno le performance dei dieci concorrenti alla fine di ogni puntata, per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine di ogni puntata. Fino a decretare il vincitore finale. Tale format è stato paragonato da molti a un mix fra Tale e quale show e Il cantante mascherato, due tra i programmi di maggior successo in onda su Rai 1. Nel corso delle sette puntate di Star in the star scopriremo dunque chi sono i 10 concorrenti che imitano i cantanti famosi portando in scena i loro brani.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla finale di Star in the star, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Lo show di Ilary Blasi come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni giovedì in prima serata. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le varie puntate grazie alla funzione on demand.