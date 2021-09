Star in the star: concorrenti, giuria, cantanti, maschere, ospiti, quante puntate, streaming programma Ilary Blasi Canale 5

Star in the star è il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e in onda in prima serata da giovedì 16 settembre 2021 alle 21.20. Lo show prodotto da Banijay è basato su un format internazionale che in Germania va in onda con il nome di “Big Performance”. In ogni puntata dieci concorrenti misteriosi appartenenti al mondo dello spettacolo si esibiscono travestiti da cantanti famosi di cui dovranno interpretare brani di successo. A giudicare le loro performance una giuria d’eccezione. Vediamo insieme i concorrenti, le maschere, i cantanti e i giudici di Star in the star.

Concorrenti e cantanti imitati

Chi sono i concorrenti che partecipano a Star in the star e quali i cantanti imitati? Il celebrity show condotto da Ilary Blasi prevede che 10 concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo abbiano la possibilità di vestire i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga. Le celebrità verranno, infatti, trasformate in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone al platino, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno interpretare.

I concorrenti di Star in the star, secondo il meccanismo del programma, dovranno quindi portare in scena dei brani di successo travestendosi e imitando in tutto e per tutto i popolari cantanti autori di quei brani. La canzone per la prima parte di performance sarà in playback, poi dopo il primo minuto si passerà al live ed è qui che i giurati e il pubblico da casa, aiutati anche dagli indizi dati nelle clip, dovranno cercare di individuare il personaggio famoso che si nasconde sotto il celebre cantante.

Il cast dei 10 concorrenti vip che prendono parte a questa prima edizione di Star in the star è totalmente top secret, per cui sarà una sfida anche per il pubblico da casa cercare di capire chi si cela dietro la maschera dei cantanti imitati. Un format che molti hanno paragonato ad un mix di due programmi di successo in onda sulla Rai, Tale e Quale Show e Il cantante mascherato, suscitando anche diverse polemiche.

Star in the star: la giuria

A commentare le performance dei 10 concorrenti misteriosi, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I tre giudici valuteranno le performance per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine di ogni puntata. Fino a decretare il vincitore finale. n ogni puntata, inoltre, ci sarà anche un giudice ospite.

Quale sarà l’omaggio musicale più verosimile? Chi riuscirà a ricreare la perfetta illusione? Chi saranno le 10 celebrità misteriose che si celano dietro ogni esibizione? Padrona di casa è Ilary Blasi, che dopo le esperienze alla guida di reality come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura.

Polemiche

Proprio per la presenza di alcuni elementi che ricordano i programmi di Rai 1 Tale e Quale Show e altri che lo rendono simile a Il Cantante Mascherato, Star in the Star è già diventato tema di un’accesa discussione che Michele Anzaldi, esponente di Italia Viva, ha annunciato di voler presentare quale questione di un’interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai. “Banijay, azienda di produzione tv che lavora per la Rai con contratti milionari, avrebbe prodotto per Mediaset un programma fotocopia di uno show Rai” ha scritto su Facebook il deputato facendo riferimento alle trasmissioni ‘Tale e Quale show’ e soprattutto ‘Il Cantante mascherato’: “La Rai ne è a conoscenza? Che provvedimenti sono stati presi per tutelare i prodotti Rai? Possibile che gli accordi con Banijay non prevedano nessuna esclusiva?”. Per Anzaldi, “è evidente che le società esterne di produzione e gli agenti dei conduttori continuano ad essere un problema irrisolto nel servizio pubblico: Fuortes se ne occupi. Con i soldi pubblici si regalano indebiti privilegi ad alcuni, a danno dell’azienda”, ha avvertito il parlamentare di Italia viva.

Star in the star: quante puntate

Quante puntate sono previste per Star in the star, il celebrity show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi? Ve lo diciamo subito: si tratta di sette puntate in prima serata da giovedì 16 settembre 2021. La finale della prima edizione del programma, salvo cambiamenti di palinsesto, dovrebbe andare in onda il 28 ottobre. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: giovedì 16 settembre 2021

Seconda puntata: giovedì 23 settembre 2021

Terza puntata: giovedì 30 settembre 2021

Quarta puntata: giovedì 7 settembre 2021

Quinta puntata: giovedì 14 settembre 2021

Sesta puntata: giovedì 21 settembre 2021

Settima puntata: giovedì 28 settembre 2021

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Star in the star? Lo show di Ilary Blasi come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni giovedì in prima serata. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le varie puntate grazie alla funzione on demand.