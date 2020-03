Stanotte a Venezia, Alberto Angela torna in replica su Rai 1

L’Italia sta affrontando un periodo difficile a causa della diffusione del Coronavirus, ma la tv continua a regalare grandi appuntamenti e quello di mercoledì 25 marzo è con Alberto Angela. Il celebre conduttore ripropone in prima serata una puntata di Stanotte a Venezia, un ciclo di viaggi che Angela ha fatto in giro per l’Italia. Stasera si parte da Venezia e il conduttore accompagnerà gli italiani fra calli e campielli alla scoperta di una Venezia notturna, così affascinante e misteriosa, ma anche romantica. Vediamo di seguito quali sono le anticipazioni di Stanotte a Venezia.

Stanotte a Venezia, le anticipazioni della puntata in replica

Un palcoscenico di arte, amori, intrighi e commerci animati un tempo da personaggi come Vivaldi, Marco Polo, Casanova, Goldoni. Venezia è un viaggio fra celebri capolavori come La tempesta di Giorgione o l’Uomo vitruviano di Leonardo, fra i marmi preziosi e l’oro dei mosaici, il silenzio della laguna e il buio delle storiche prigioni.

Tutto ricorda la rotta verso Oriente, richiama Bisanzio, il coraggio dei mercanti e degli esploratori, la costruzione di una Repubblica che per secoli ha goduto di una forte indipendenza. Con Alberto Angela, questa sera si scoprirà come si eleggeva il doge, come si costruiva una gondola o le robuste galee destinate poi a garantire a Venezia il dominio sui mari.

Cosa rende preziosi i vetri di Murano? E come dipingeva Canaletto le sue vedute? E Tintoreto come realizzava i suoi immensi teleri? Alberto Angela ripercorrerà la storia di una società che amava lusso e ricchezza, musica e gioco d’azzardo, belle cortigiane e raffinatezza e porterà il telespettatore sotto il soffitto di Palazzo Ducale e dietro le quinte della Fenice, luoghi che i turisti in genere non possono visitare. Una notte in giro nella laguna per vedere sull’acqua i riflessi della luce rosa dell’alba.

Stanotte a Venezia è una produzione arricchita da ospiti d’eccezione come Giancarlo Giannini, Uto Ughi, Lino Guanciale, Giusi Buscemi, Luca Parmitano, Nanà Cecchi e Massimo Wertmuller. Questa puntata appartiene al ciclo di “Stanotte al Museo” ed è un programma diretto da Gabriele Cipollitti. Stanotte a Venezia vi aspetta in replica mercoledì 25 marzo 2020 alle ore 21:25 su Rai 1.

