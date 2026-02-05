Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 5 febbraio 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 febbraio 2026.

Anticipazioni e ospiti

Divulgazione, ironia e satira tornano a intrecciarsi nella nuova puntata di “Splendida Cornice”. Gli ospiti saranno Nino D’Angelo, icona della musica popolare, che si esibirà con uno dei suoi brani più amati “Nu Jeans e ‘na maglietta”; l’attore Giuseppe Battiston, in uscita al cinema con il nuovo film “Lavoreremo da grandi”; il cantautore Alberto Fortis, al centro di una speciale performance insieme a Geppi Cucciari sulle note di “Milano e Cortina”.

Presenti in studio, inoltre, l’attore e comico Paolo Kessisoglu, la ballerina e coreografa ungherese Susanna Egri, nonché lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani e la conduttrice televisiva Gabriella Golia.

E ancora, in collegamento dalla Basilica Palladiana di Vicenza, per la mostra l’“Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore”, interverrà Nicolas Ballario, esperto di arte contemporanea.

Come di consueto, il coinvolgimento del pubblico resta uno degli elementi distintivi del programma: spettatori autocertificati nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — partecipano attivamente al confronto con gli ospiti presenti in studio. A guidare il dibattito, un gruppo di esperti: Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicoterapeuta Stefano Bartoli.

Ad arricchire la puntata, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte curati da Alessandro Arcodia, l’immancabile rubrica “Agenda Mercadini” raccontata da Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.