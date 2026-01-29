Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:38
Home » Spettacoli » TV
TV

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 29 gennaio 2026

Geppi Cucciari. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 29 gennaio 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 29 gennaio 2026.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti tre volti amatissimi del cinema italiano: Alessandro Gassmann, sostenitore della campagna UNHCR “Ferma il Gelo”,  Claudio Santamaria, uno dei protagonisti dei film “Il Falsario” e “Le cose non dette” e Miriam Leone (anche lei nel cast di “Le cose non dette”). In studio anche il regista e sceneggiatore Maurizio Nichetti e il giornalista sportivo Pierluigi Pardo. In collegamento Tala Albanna dall’Irlanda, e Michelle Amzalak da Gerusalemme, scrittrici del libro in uscita “I nostri cuori invincibili”. Ad arricchire la puntata la cantante americana della disco anni ‘80 Amii Stewart, protagonista di una speciale performance. Come da tradizione, il pubblico gioca un ruolo fondamentale: gli spettatori, dotati di un’autocertificazione che li identifica in diverse categorie sociali, partecipano attivamente al confronto con gli ospiti. A garantire competenza e autorevolezza quattro esperti: Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicoterapeuta e divulgatore Michele Mezzanotte. Ancora: la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte curati da Alessandro Arcodia e per accompagnare le performance dal vivo l’autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini, alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
