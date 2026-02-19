Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 19 febbraio 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 febbraio 2026.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti di questa nuova puntata, l’attore Fabrizio Gifuni, protagonista della serie “Portobello”, e l’attrice Ambra Angiolini, che, in omaggio a Dario Fo, si esibirà in compagnia della padrona di casa Geppi Cucciari sulle note di “Su, cantiam”.

Presenti in studio anche la scrittrice Barbara Alberti e il musicista Lino Patruno, protagonista di un momento musicale insieme agli ex Piccoli Cantori di Milano con la sigla di “Portobello”. E ancora, in collegamento interverrà Davide Iodice, mentre da Eboli un incontro fuori dagli schemi con Varenne, il leggendario campione del trotto. Spazio inoltre alle performance dal vivo con il coreografo Virgilio Sieni e i ballerini Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Giulia Mureddu e Valentina Squarzoni sulle “Sonate” di Bach.

Come da tradizione, il confronto in studio sarà animato dal pubblico autocertificato nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — in dialogo con gli ospiti in studio. Alla guida, un gruppo di esperti: Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa Ameya Gabriella Canovi.

A completare la puntata, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte curati da Alessandro Arcodia, l’immancabile rubrica “Agenda Mercadini” raccontata da Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.