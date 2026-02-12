Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 12 febbraio 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 febbraio 2026.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti di questa nuova puntata, Luca Argentero, con la nuova serie “Motorvalley”, Cristina Comencini, in libreria con il romanzo “L’epoca felice”, e Pietro Grasso, con il libro “U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra”. Spazio anche al pupazzo più famoso della tv italiana Topo Gigio, impegnato nel musical “Strapazzami di coccole” e protagonista di una speciale esibizione con la padrona di casa Geppi Cucciari sulle note di “Ci vuole un fiore” di Sergio Endrigo. E ancora, interverranno in collegamento da Roma la Scuola della Zecca di Stato, da New York l’attore e regista statunitense John Turturro e telefonicamente l’attore e comico Lillo. Non mancheranno le performance dal vivo di Elio, con il celebre brano “Faceva il palo” di Enzo Jannacci, e dei ballerini del Teatro alla Scala Martina Arduino e Marco Agostino insieme alla cantante Debora Cesti, sul brano “Kissing you” di Des’ree.

Come da tradizione, la partecipazione del pubblico ha un ruolo centrale: spettatori autocertificati nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — intervengono attivamente nel dialogo con gli ospiti in studio. A orientare il confronto, un gruppo di esperti: Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicoterapeuta Carlo Boracchi. Ad arricchire la puntata, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte curati da Alessandro Arcodia, l’immancabile rubrica “Agenda Mercadini” raccontata da Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro. Con la sua formula, “Splendida Cornice” continua a unire approfondimento culturale e spettacolo, costruendo un’esperienza televisiva del tutto unica capace di emozionare e intrattenere.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.