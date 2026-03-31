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Spider-Man 3: tutto quello che c’è da sapere sul film

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di Anton Filippo Ferrari
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Spider-Man 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 31 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man 3, film del 2007 basato sull’Uomo Ragno di Marvel Comics diretto da Sam Raimi da una sceneggiatura scritta insieme a suo fratello Ivan e Alvin Sargent. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Qualche tempo dopo la morte di Otto Octavius, Peter Parker ha intenzione di fare una proposta di matrimonio a Mary Jane Watson, che ha fatto il suo debutto musicale a Broadway. A Central Park, un meteorite atterra vicino ai due e un simbionte extraterrestre segue Peter nel suo appartamento attaccandosi al suo motorino. Harry Osborn, sapendo che Peter è Spider-Man, cerca di vendicarsi della morte di suo padre Norman. Usando il gas che migliora le prestazioni di Norman e la tecnologia del Goblin, combatte Peter fino a sbattere violentemente la testa, sviluppando un’amnesia parziale. Nel frattempo, la polizia insegue il detenuto evaso Flint Marko, che visita sua moglie e sua figlia malata prima di fuggire. Cadendo in un acceleratore di particelle sperimentale che fonde il suo corpo con la sabbia circostante, ottiene la capacità di controllare e riformare il suo corpo con la sabbia, diventando l’Uomo Sabbia.

Spider-Man 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Spider-Man 3, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man
  • Kirsten Dunst: Mary Jane Watson
  • James Franco: Harry Osborn / New Goblin
  • Thomas Haden Church: Flint Marko / Uomo Sabbia
  • Topher Grace: Eddie Brock / Venom
  • Bryce Dallas Howard: Gwen Stacy
  • James Cromwell: George Stacy
  • Rosemary Harris: May Parker
  • J. K. Simmons: J. Jonah Jameson

Streaming e tv

Dove vedere Spider-Man 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 31 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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