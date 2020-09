Chi è Speranza Capasso, la fidanzata di Alberto Maritato a Temptation Island 2020

Speranza Capasso è la fidanzata di Alberto Maritato. I due sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Si tratta di una storia molto solida, che va avanti infatti da ben 16 anni, quando i due erano appena adolescenti. Ora vogliono capire se sono davvero fatti l’uno per l’altra per il resto della vita. Ma chi è Speranza Capasso? Cosa fa nella vita? Di seguito le informazioni sul suo conto.

Tutto quello che c’è da sapere sulla coppia

Chi è Speranza Capasso

Speranza Capasso ha 33 anni ed è nata il 30 marzo ad Avellino. Da 16 anni, per la precisione da maggio 2004, è fidanzata con Alberto. Vive a Brusciano con il suo fidanzato e ha un fratello di nome Luigi. Nonostante sia certa dell’amore da parte del fidanzato, ha paura che lui possa ferirla, come già è successo in passato: “Ho paura di perderlo. Io di Alberto non mi fido perché in passato mi ha raccontato delle bugie – ha detto -. Però il sentimento me l’ha sempre fatto giustificare”.

Entrambi sono stati i testimoni di nozze del fratello di Speranza e nutrono un sincero affetto nei confronti delle rispettive famiglie. In passato però, Alberto ha fatto degli errori, che Serena non è riuscita a perdonare ancora del tutto. A decidere di partecipare a Temptation Island è stato Alberto, che nel video di presentazione ha detto: “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei…! La domanda che mi faccio è: Speranza è quella giusta?”.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è Speranza Capasso, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata il mercoledì sera su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

