Spectre: trama, cast e streaming sul film (007)

Stasera, sabato 12 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Spectre, film del 2015 diretto da Sam Mendes. È il ventiquattresimo film della serie di 007 prodotta dalla EON Productions, e vede per la quarta volta protagonista Daniel Craig nel ruolo dell’agente segreto James Bond. È il secondo film della serie diretto da Mendes dopo Skyfall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Seguendo un messaggio postumo della precedente M, James Bond si reca a Città del Messico per uccidere Marco Sciarra, membro di un’ignota organizzazione criminale che stava pianificando un attentato. Bond prende l’anello dell’uomo e torna a Londra, dove il nuovo M lo sospende per avere agito senza autorizzazione causando inoltre un grave incidente diplomatico. L’attuale M incontra quindi il nuovo capo dei servizi segreti congiunti Max Debingh (nome in codice “C”), che lo informa della sua volontà di unire i servizi segreti di tutto il mondo per cancellare definitivamente il programma 00 ritenuto ormai obsoleto: a tal proposito Debingh vorrebbe far approvare un programma, i “Nove Occhi”, riguardo al quale M rimane molto scettico. Sempre seguendo le ultime volontà dell’ex M, Bond si reca segretamente a Roma per presenziare al funerale di Sciarra facendo conoscenza della vedova dell’uomo, Lucia: dopo averla sedotta riesce ad infiltrarsi alla riunione dell’organizzazione di cui il marito faceva parte ma viene scoperto dal capo di questa, Franz Oberhauser, una figura appartenente al passato dell’agente. Prima di fuggire Bond scopre che tale organizzazione gestisce numerosi traffici illegali ed è collegata a diversi attentati avvenuti di recente. James si mette quindi alla ricerca di un uomo che l’organizzazione di Oberhauser vuole eliminare e, con l’aiuto di Eve Moneypenny, scopre che si tratta di Mr. White: l’agente lo rintraccia in un isolato chalet austriaco dove White, debole e morente per un avvelenamento da tallio inflittogli dall’organizzazione, si sta nascondendo; l’uomo, prima di suicidarsi, fa promettere all’agente che proteggerà sua figlia, Madeleine Swann, e in cambio lei condurrà Bond a L’Americain, che porterebbe James più vicino ad Oberhauser.

Spectre: il cast del film (007)

Abbiamo visto la trama di Spectre, ma qual è il cast del film che porta avanti la saga di 007? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Craig: James Bond

Christoph Waltz: Franz Oberhauser

Léa Seydoux: Madeleine Swann

Ralph Fiennes: Gareth Mallory / M

Ben Whishaw: Q

Naomie Harris: Eve Moneypenny

Dave Bautista: Mr. Hinx

Monica Bellucci: Lucia Sciarra

Rory Kinnear: Bill Tanner

Andrew Scott: Max Denbigh / C

Jesper Christensen: Mr. White

Alessandro Cremona: Marco Sciarra

Peppe Lanzetta: Lorenzo

Stephanie Sigman: Estrella

Judi Dench: M

Streaming e tv

Dove vedere Spectre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.