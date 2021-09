Sotto il sole di Riccione: il cast (attori) completo del film

Qual è il cast (attori) completo del film Sotto il sole di Riccione, il film italiano del 2020 diretto dagli YouNuts! e distribuito da Netflix in onda stasera – 21 settembre 2021 – su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Cristiano Caccamo: Ciro Lamanna

Saul Nanni: Marco

Andrea Roncato: Gualtiero

Lorenzo Zurzolo: Vincenzo

Ludovica Martino: Camilla

Isabella Ferrari: Irene

Luca Ward: Lucio

Davide Calgaro: Furio

Fotinì Peluso: Guenda

Matteo Oscar Giuggioli: Tommy

Claudia Tranchese: Emma

Giulia Schiavo: Mara

Maria Luisa De Crescenzo: Bea

Sergio Ruggeri: Giorgio

Rosanna Sapia: Violante

Tommaso Paradiso: se stesso

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Sotto il sole di Riccione, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 21 settembre 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.