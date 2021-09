Sotto il sole di Riccione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 21 settembre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Sotto il sole di Riccione, film italiano del 2020 diretto dagli YouNuts! e distribuito da Netflix. Il film prende il nome dal singolo Riccione dei Thegiornalisti, che ne fa anche da colonna sonora assieme ad altri loro successi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un’estate possono succedere tante cose: lo sanno bene Marco, Vincenzo, Camilla e Ciro. A Riccione, meta frequentata dai giovani, un gruppo di ragazzi molto diversi tra loro cerca l’amore, l’amicizia e il divertimento. Sulla colonna sonora dei Thegiornalisti, si susseguono le vicende estive che porteranno a dei cambiamenti nelle vite dei protagonisti: Vincenzo, ragazzo cieco con una madre molto apprensiva, scopre per la prima volta l’amore con l’aiuto del suo nuovo amico Furio. Invece, Marco dimostrerà un coraggio inaspettato che porterà alla scelta migliore. Infine Ciro, nuovo bagnino del Bagno 66 e aspirante cantante, ascolterà il suo cuore che gli rivelerà nuovi sentimenti. Come sfondo di queste storie adolescenziali, troviamo storie di adulti che riscoprono l’amore in tarda età: Lucio, Irene e Gualtiero.

Sotto il sole di Riccione: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sotto il sole di Riccione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Cristiano Caccamo: Ciro Lamanna

Saul Nanni: Marco

Andrea Roncato: Gualtiero

Lorenzo Zurzolo: Vincenzo

Ludovica Martino: Camilla

Isabella Ferrari: Irene

Luca Ward: Lucio

Davide Calgaro: Furio

Fotinì Peluso: Guenda

Matteo Oscar Giuggioli: Tommy

Claudia Tranchese: Emma

Giulia Schiavo: Mara

Maria Luisa De Crescenzo: Bea

Sergio Ruggeri: Giorgio

Rosanna Sapia: Violante

Tommaso Paradiso: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Sotto il sole di Riccione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 21 settembre 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.