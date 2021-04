A che ora inizia Sotto copertura: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Sotto copertura stasera – sabato 10 aprile 2021 – su Rai 1? La messa in onda della replica della fiction è prevista alle ore 21,25. La serie televisiva è stata già trasmessa sulla principale rete Rai il 2 novembre 2015 in prima serata ma stasera verrà mandata in onda interamente. La fiction è ispirata alla cattura, avvenuta nel 2010, del boss del Clan dei Casalesi Antonio Iovine, interpretato da Guido Caprino. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, composta da 8 episodi trasmessi in 4 puntate, dal titolo Sotto copertura – La cattura di Zagaria. Ma quanto dura (durata) Sotto copertura in onda oggi su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 00,35. In mezzo (alle ore 23,15) verrà trasmesso il Tg1 Sera.

Il cast del film

Abbiamo visto a che ora inizia Sotto copertura, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Gioè: Michele Romano

Antonio Folletto: ispettore Carlo Caputo

Alessandra Costantini: Chiara Romano

Antonio Gerardi: ispettore Salvo Izzo

Simone Montedoro: ispettore Arturo De Luca

Raffaella Rea: ispettrice Rosanna Croce

Guido Caprino: Antonio Iovine

Filippo Scicchitano: Emilio Sereni

Dalila Pasquariello: Anna Corradi

Miriam Candurro: Anna De Luca

Sara Ricci: Teresa Izzo

Aisha Cerami: Lucia Romano

Gianfranco Gallo: Renato

Antonio Milo: Angelo Corradi

Simone Bucalo: Mimmo Corradi

Giovanna Rei: Giuseppina

Alessio Lapice: Rudy

Iaia Forte: Procuratrice

Clotilde Esposito: Giuliana Simeone

Arturo Scognamiglio: ing. Flavio Ricci

Roberto Scotto Pagliara: Ciro Patierno

Francesco Castiglione: uomo di Iovine

Dario Tacconelli: Gaetano

Emilio Fallarino: Nicola Iovine

