Sotto copertura: trama, cast, quante puntate, durata e streaming del film

Questa sera, sabato 10 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda (in replica) Sotto copertura, serie televisiva già trasmessa il 2 novembre 2015 in prima serata che stasera verrà mandata in onda interamente. La fiction è ispirata alla cattura, avvenuta nel 2010, del boss del Clan dei Casalesi Antonio Iovine, interpretato da Guido Caprino. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, composta da 8 episodi trasmessi in 4 puntate, dal titolo Sotto copertura – La cattura di Zagaria. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sotto copertura racconta l’attività investigativa che porta all’arresto del capo clan Antonio Iovine per mano del commissario Michele Romano, capo della squadra mobile di Napoli (ispirato alla figura di Vittorio Pisani), aiutato dal suo gruppo composto da Rosanna Croce, Arturo De Luca, Salvo Izzo e Carlo Caputo.

Sotto copertura: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sotto copertura, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Gioè: Michele Romano

Antonio Folletto: ispettore Carlo Caputo

Alessandra Costantini: Chiara Romano

Antonio Gerardi: ispettore Salvo Izzo

Simone Montedoro: ispettore Arturo De Luca

Raffaella Rea: ispettrice Rosanna Croce

Guido Caprino: Antonio Iovine

Filippo Scicchitano: Emilio Sereni

Dalila Pasquariello: Anna Corradi

Miriam Candurro: Anna De Luca

Sara Ricci: Teresa Izzo

Aisha Cerami: Lucia Romano

Gianfranco Gallo: Renato

Antonio Milo: Angelo Corradi

Simone Bucalo: Mimmo Corradi

Giovanna Rei: Giuseppina

Alessio Lapice: Rudy

Iaia Forte: Procuratrice

Clotilde Esposito: Giuliana Simeone

Arturo Scognamiglio: ing. Flavio Ricci

Roberto Scotto Pagliara: Ciro Patierno

Francesco Castiglione: uomo di Iovine

Dario Tacconelli: Gaetano

Emilio Fallarino: Nicola Iovine

Quante puntate e durata

Quante puntate sono previste per Sotto copertura? In origine la serie tv è andata in onda in due puntate. Stasera, 10 aprile 2021, invece, tutto andrà in onda in una sola serata. Ma quanto dura (durata) Sotto copertura in onda oggi su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 00,35. In mezzo (alle ore 23,15) verrà trasmesso il Tg1 Sera.

Streaming e tv

Dove vedere Sotto copertura in diretta tv e live streaming? Il film, ex fiction in 2 puntate, andrà in onda in chiaro – gratis – oggi (10 aprile 2021) alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Sotto copertura: quante puntate, durata e quando finisce Sotto copertura: il cast (attori) completo del film Amici 2021: anticipazioni, concorrenti e ospiti della quarta puntata (serale)