Sorelle, quante puntate sono, durata e quando finisce

SORELLE QUANTE PUNTATE – A partire da martedì 21 luglio 2020, va in onda in replica la fiction Sorelle, con protagonista Anna Valle. Chiara, il suo personaggio, è un avvocato di successo costretta a tornare a casa, a Matera, dopo la misteriosa scomparsa di sua sorella Elena. La donna è data presumibilmente morta dalla polizia che indaga sul ritrovamento del corpo e il possibile responsabile dell’omicidio. Una sconcertante novità che rimpasterà la vita di Chiara, che aveva scelto di vivere lontano da quella famiglia che le aveva sempre causato problemi e sofferenza e che adesso invece non può non aiutare nel momento di difficoltà. Ma da quante puntate è composto Sorelle e quanto dura? Fin quando andrà in onda?

Tutto sulla fiction Sorelle: trama, cast, streaming

Quante puntate

Quante puntate sono previste per la fiction Sorelle? La serie tv parte in replica a partire da martedì 21 luglio 2020, ore 21:25 su Rai 1 ed è composta da una singola stagione. A sua volta, la stagione può contare su sei episodi.

La trama di Sorelle: di cosa parla e chi è Chiara

Durata

Ma quanto dura ogni episodio di Sorelle? La durata è consistente: sono soltanto 6 episodi, ma la durata di ognuno in realtà è pari a quasi due classici. Di fatto, ogni puntata dura circa 100 minuti.

Il cast di Sorelle

Sorelle: quando va in onda e quando finisce

Ma quando vanno in onda le puntate e quando finisce Sorelle? La stagione – come già detto – parte da martedì 21 luglio 2020 in prima serata su Rai 1, prendendo il posto di The Resident 2 (che la Rai ha bloccato a causa degli ascolti bassi) e andrà avanti quindi per sei settimane. Ecco il calendario della messa in onda:

Prima puntata, in onda martedì 21 luglio

Seconda puntata, in onda martedì 28 luglio

Terza puntata, in onda martedì 4 agosto

Quarta puntata, in onda martedì 11 agosto

Quinta puntata, in onda martedì 18 agosto

Sesta e ultima puntata in onda martedì 25 agosto

Dove vedere la serie tv in streaming

Abbiamo visto durata e quando finisce Sorelle, ma dove è possibile seguire la serie in tv e live streaming? Come detto, le puntate, in replica, vanno in onda da oggi – 21 luglio 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguire la serie tv anche in live streaming tramite la piattaforma di RaiPlay.

