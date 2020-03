Sopravvissuto The Martian: trama, cast, trailer, streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 11 marzo 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Sopravvissuto – The Martian, film del 201 per la regia di Ridley Scott. La pellicola, basata sul romanzo L’uomo di Marte del 2011 di Andy Weir, vede come protagonista Matt Damon nei panni dell’astronauta Mark Watney.

Il film ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Golden Globe per il miglior film commedia o musicale e sette candidature ai premi Oscar 2016 come: miglior film, miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura non originale, miglior scenografia, migliori effetti speciali, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Sopravvissuto The Martian film: trama

Mark Watney è tra i primi astronauti a mettere piede su Marte: investito da un’improvvisa tempesta e creduto morto, viene abbandonato dai compagni di spedizione. Solo, su un pianeta inospitale, senza alcuna possibilita’ di comunicare con la base e con i viveri insufficienti, Mark decide comunque di provare a sopravvivere, affrontando un problema dopo l’altro. Ma gli ostacoli inizieranno a farsi insormontabili.

Sopravvissuto The Martian film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Matt Damon – Mark Watney

– Mark Watney Jessica Chastain – Melissa Lewis

– Melissa Lewis Kristen Wiig – Annie Montrose

– Annie Montrose Jeff Daniels – Teddy Sanders

– Teddy Sanders Michael Peña – Rick Martinez

– Rick Martinez Sean Bean – Mitch Henderson

– Mitch Henderson Kate Mara – Beth Johanssen

– Beth Johanssen Aksel Hennie – Alex Vogel

– Alex Vogel Sebastian Stan – Chris Beck

– Chris Beck Mackenzie Davis – Mindy Park

– Mindy Park Benedict Wong – Bruce NG

– Bruce NG Donald Glover – Rich Purnell

– Rich Purnell Chiwetel Ejiofor – Vincent Kapoor

– Vincent Kapoor Jonathan Aris – Brendan Hatch

Sopravvissuto The Martian film: trailer

Ecco il trailer del film:

Sopravvissuto The Martian film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Sopravvissuto The Martian in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 11 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

