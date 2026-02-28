Sonic – Il film: trama, cast, doppiatori e streaming

Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Sonic – Il film (Sonic the Hedgehog), film del 2020 diretto da Jeff Fowler, basato sul popolare franchise videoludico Sonic della SEGA. Il film, una co-produzione giapponese-statunitense interpretata da Ben Schwartz, Jim Carrey, James Marsden e Tika Sumpter, segue il riccio blu Sonic che, assistito dallo sceriffo Tom Wachowski, cerca di sfuggire al governo e fermare il diabolico Dr. Robotnik. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il giovane riccio antropomorfo blu Sonic è costretto ad abbandonare il suo mondo natale da bambino e a rifugiarsi sulla Terra per sfuggire a coloro che vorrebbero sfruttare i suoi misteriosi poteri, grazie ai quali è in grado di controllare l’elettricità e amplificare a dismisura la sua già incredibile velocità. Prima di sacrificarsi per salvarlo da una tribù di echidna, la sua saggia mentore Longclaw gli consegna degli anelli magici con la funzione di portali, grazie ai quali sarà in grado di rifugiarsi in un nuovo mondo qualora altri dovessero cercare di catturarlo. Dieci anni dopo, Sonic si è stabilito nella cittadina di Green Hills, nel Montana, dove vive indisturbato all’insaputa degli abitanti, sentendosi però solo e senza amici. A Green Hills vive anche il giovane e audace sceriffo Tom Wachowski, il quale però è insoddisfatto della monotona vita di campagna e ha quindi fatto domanda per essere trasferito alla polizia di San Francisco. Una sera Sonic, fortemente frustrato dalla sua solitudine, sprigiona senza volerlo i suoi grandi poteri, provocando un’onda elettromagnetica che lascia al buio l’intero nord-ovest statunitense. Venti minuti dopo, al Pentagono si riunisce il Dipartimento della difesa con l’intenzione di capire cosa sia successo, ma incapaci di trovare una spiegazione al fenomeno, inviano quindi nella zona l’eccentrico ma geniale dottor Ivo Robotnik, che con i suoi droni scova ben presto le tracce di Sonic mettendosi alla sua ricerca.

Sonic – Il film: cast

Abbiamo visto la trama di Sonic – Il film, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori:

Jim Carrey: Dr. Ivo “Eggman” Robotnik

James Marsden: sceriffo Tom Wachowski

Tika Sumpter: Maddie Wachowski

Adam Pally: Wade Whipple

Lee Majdoub: agente Stone

Neal McDonough: maggiore Bennington

Tom Butler: comandante Sam Walters

Frank C. Turner: Carl il Pazzo

Melody Niemann: Jojo

Natasha Rothwell: Rachel

I doppiatori italiani:

Renato Novara: Sonic the Hedgehog

Roberto Pedicini: Dr. Ivo “Eggman” Robotnik

Massimiliano Manfredi: sceriffo Tom Wachowski

Laura Facchin: Maddie Wachowski

Gabriele Tacchi: Wade Whipple

Raffaele Carpentieri: agente Stone

Alessio Cigliano: maggiore Bennington

Ambrogio Colombo: comandante Sam Walters

Mino Caprio: Carl il Pazzo

Matilde Ferraro: Jojo

Angela Brusa: Rachel

Luca Tesei: Sonic the Hedgehog da piccolo

Francesca Fiorentini: Longclaw

Benedetta Ponticelli: Miles “Tails” Prower

Streaming e tv

Dove vedere Sonic – Il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 28 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.