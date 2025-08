Sissi 4: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 6 ag0st0

Questa sera, 6 agosto 2025, va in onda la seconda puntata di Sissi 4, la nuova stagione della serie di grande successo, giunta all’ultimo capitolo. Il serial narra – in chiave più contemporanea – una coppia che, si ama, si desidera, si sceglie, costantemente combattuta tra problemi personali e lotte di potere. Una rilettura di fatti storici pensata per una nuova generazione di spettatori, più vicina alla reale figura storica di Sissi, con scene ricche di passione, azione, e l’amore tra Kaiserin e Kaiser. Ma vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Trama e anticipazioni

Sissi continua ad allenarsi per vincere la gara contro Georg ma Linda viene arrestata da Hieronymus, che accusa la ragazza di aver ucciso sua madre. L’imperatrice prende le sue difese ed è pronta a dimostrare la sua innocenza ma anche a capire perché Ludovika abbia mentito sul suo alibi. La sovrana sospetta che la sua mamma nasconda qualcosa e lei è determinata a capire cosa. La principessa non ha intenzione di far scoprire nulla alla figlia e anzi cerca di impedire la gara tra lei e Basselet, presentandosi da Georg e invitandolo a non partecipare alla sfida. Sissi lo scopre e cerca di convincere il suo rivale a non ritirarsi.

Sophie Charlotte non smette di sognare un futuro romantico con Ludwig ma lui non intende sposarla; quando la ragazza lo raggiunge a Monaco e lui non ha più vie di fuga, decide di spezzarle il cuore. Intanto Ludowig Wilhelm continua a voler sposare Henriette; acquista un appartamento segreto per incontrare l’attrice e ufficializza la sua proposta di matrimonio con Katharina, figlia del Primo Ministro, con l’obiettivo di guadagnarsi un ruolo di Ministro della Giustizia. Sissi scopre che le impronte sulla scena del crimine appartengono a sua madre e Ludovika, per difendersi, invia un telegramma a Vienna per informare Franz che Sissi ha ripreso a cavalcare. L’imperatore, furioso, si precipita a Possenhofen e riporta la moglie a palazzo.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Sissi 4? Ritroviamo nella serie tutti gli attori amati dal pubblico nelle passate stagioni. Ma non mancheranno diverse new entry. Protagonista è ancora l’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann