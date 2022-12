Sissi 2: il cast (attori) completo della serie tv in onda su Canale 5

Qual è il cast completo di Sissi 2, la seconda stagione della fiction sull’Imperatrice d’Austria? Il compito di interpretare la futura Imperatrice, portata alla ribalta del mondo dello spettacolo da Romy Schneider, spetta ancora all’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann, che in Germania ha già lavorato in numerosi film-tv ed in alcune serie, tra cui Tribes of Europa. Ma vediamo insieme tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Dominique Devenport: Sissi

Jannik Schümann: Franz

David Korbmann: il conte Grünne

Désirée Nosbusch: l’arciduchessa Sophie

Tanja Schleiff: la contessa Esterházy

Giovanni Funiati: il conte Andrassy, storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz, poi salvato da Sissi, diventa il Primo Ministro ungherese

Murathan Muslu: Ödön Körtek, leader ribelle ungherese

Amanda da Gloria: la contessa Emanuelle Andrássy

Bernd Hölscher: Otto von Bismarck

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast di Sissi 2, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì o giovedì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.