Sissi 2: trama, cast, quante puntate, location e streaming

Dal 28 dicembre 2022 alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda Sissi 2, la seconda stagione della fiction sull’Imperatrice d’Austria più famosa di sempre. La storia di Sissi (o Sisi, come si dice in austriaco) è stata riproposta nel 2021, anni dopo la trilogia di Ernst Marischka e le varie rivisitazioni sul piccolo schermo. Alla regia ci sono Sven Bohse (già al lavoro nella prima stagione) e Miguel Alexandre, mentre gli sceneggiatori sono Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La serie tv continua a seguire la vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria (Dominique Devenport), nata Duchessa in Baviera e diventata Imperatrice d’Austria. Nonostante tutti la conoscano come principessa Sissi, in realtà non fu mai né principessa né soprannominata Sissi. La produzione tedesca mantiene ovviamente il soprannome, ma si basa su fatti storici realmente accaduti.

La donna più bella d’Europa -cupa e irrequieta, vittima di nevrosi, ossessioni e pensieri depressivi, sfiorando l’anoressia senza mai riuscire ad accettarsi fino in fondo- combatte i crudeli dettami di corte e per i suoi ideali. L’Imperatrice Elisabetta sceglie l’amore e coltiva con energia le proprie passioni e inclinazioni, e vive con dolore le nefandezze cui è chiamata alla corte di Vienna. E l’Imperatore Francesco Giuseppe I (Jannik Schümann), a sua volta, dietro la facciata di rigoroso sovrano dell’Impero Austro-Ungarico cela un turbinio di emozioni e sentimenti.

Sissi 2: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Sissi 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Il compito di interpretare la futura Imperatrice, portata alla ribalta del mondo dello spettacolo da Romy Schneider, spetta ancora all’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann, che in Germania ha già lavorato in numerosi film-tv ed in alcune serie, tra cui Tribes of Europa. Ma vediamo insieme tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Dominique Devenport: Sissi

Jannik Schümann: Franz

David Korbmann: il conte Grünne

Désirée Nosbusch: l’arciduchessa Sophie

Tanja Schleiff: la contessa Esterházy

Giovanni Funiati: il conte Andrassy, storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz, poi salvato da Sissi, diventa il Primo Ministro ungherese

Murathan Muslu: Ödön Körtek, leader ribelle ungherese

Amanda da Gloria: la contessa Emanuelle Andrássy

Bernd Hölscher: Otto von Bismarck

Location

Abbiamo visto trama e cast di Sissi 2, ma dove è stata girata (location) la serie tv? Le riprese si sono tenute tra aprile ed agosto 2022; numerose le location, che hanno raggiunto la Lettonia, la Lituania, l’Estonia, l’Austria, l’Ungheria, oltre che ovviamente la Germania. La Filarmonica Nazionale Lituana e l’Università di Vilnius hanno ospitato le riprese della residenza degli Asburgo. Tra le altre location anche la residenza di Würzburg.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Sissi 2? In tutto, le puntate della serie tv sono sei. Se in Germania vanno in onda in due prime serate, in Italia (su Canale 5) andranno in onda divise in tre prime serate (da due episodi ciascuna). La prima puntata verrà trasmessa mercoledì 28 dicembre; la terza e ultima mercoledì 4 gennaio 2023. Ma vediamo insieme la programmazione completa:

Prima puntata: mercoledì 28 dicembre 2022

Seconda puntata: giovedì 29 dicembre 2022

Terza puntata: mercoledì 4 gennaio 2023

Sissi 3 si farà?

La domanda che in molti fan si stanno facendo è: ci sarà una terza (3) stagione di Sissi? Per ora, RTL non ha ancora rinnovato la serie tv per una terza stagione. Sul fronte delle fonti, il materiale è però così vasto che si potrebbero realizzare nuovi episodi, ma per sapere cosa ci riserverà il futuro bisognerà aspettare…

Streaming e tv

Dove vedere Sissi 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì o giovedì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.