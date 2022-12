Sincera, il testo della canzone di Giuse The Lizia a Sanremo Giovani 2022

Qual è il testo di Sincera, la canzone di Giuse The Lizia in gara a Sanremo Giovani 2022 in onda su Rai 1, venerdì 16 dicembre? Di seguito tutte le parole del brano:

Gente che vedo, facce da zombie

Mille chiamate ma non rispondi

Grida che spaccano le pareti

Soliti vizi e soliti vecchi

Luci che sbucano dai cespugli

Cose già vecchie ma che non butti

Vita veloce io la rincorro

Cambierà tutto ma sarò già pronto

E lasciami stare che ho mille sbalzi d’umore, se ti parlo di me

E chiama un dottore per questi tagli sul cuore.

Ho una scusa per ogni ritardo

Fuori piove però sono calmo

Se poi passi da me, ma non passi da me.

Tu mi fai andare giù giù, giù giù

Se il cielo non è più blu, più blu

Speravo chе fossi sincera, e scusami per iеri sera

Un altra giravolta, volta

Perché c’ho la memoria corta

E giuro che sono sincero

Che pure che l’hai detto, io me lo sono perso, dai.

Dovrei mettere in ordine le priorità

Perché mi sono perso dentro la città

E ci siamo incrociati già un paio di volte

Scambiati due parole come niente fosse

E lo sappiamo bene come finirà

Se ci facciamo male ma non ci importa

E lo facciamo ancora un’altra volta.

Ho la risposta per ogni domanda

Tu mi chiedi cos’è che mi manca

Se poi passi da me, ma non passi da me.

Tu mi fai andare giù giù, giù giù

Se il cielo non è più blu, più blu

Speravo che fossi sincera, e scusami per ieri sera

Un altra giravolta, volta

Perchè c’ho la memoria corta

E giuro che sono sincero

Che pure che l’hai detto, io me lo sono perso, dai.

Scusa, babe, sono sincero

Se mi chiedi come mi va

Brutta storia, vuoto alla pancia

Se mi parli manca l’aria

Scusa, babe, te lo ripeto

Dormo poco e sono a metà

Brutta storia, sarò sincero

Come ci fa.

Tu mi fai andare giù giù, giù giù

Se il cielo non è più blu, più blu

Speravo che fossi sincera, e scusami per ieri sera

Un altra giravolta, volta

Perchè c’ho la memoria corta

E giuro che sono sincero

Che pure che l’hai detto, io me lo sono perso, dai.

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.