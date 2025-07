Signor Faletti: anticipazioni, cast e streaming del documentario

Questa sera, giovedì 3 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Signor Faletti, documentario diretto da Michele Truglio che, insieme ad Alessandro Galluzzi, firma un’opera che unisce emozione e profondità. Nel docufilm trovano spazio testimonianze di chi lo ha conosciuto bene: Paolo Conte ne ricorda il legame con Asti e la genuinità della sua ironia, mentre Roberta Bellesini Faletti, sua moglie e custode della memoria dell’artista, offre un’intimità preziosa sulla sua immensa umanità.

A dieci anni dalla sua scomparsa, il documentario racconta le mille vite di un uomo capace di cambiare, evolvere e stupire: Giorgio Faletti. Esploriamo la sua straordinaria vita e carriera, quella di un artista eclettico che, dal cabaret alla televisione, ha lasciato un segno indelebile in vari campi dell’arte italiana riuscendo a conquistare il pubblico con la sua ironia e il suo talento unico.

Artisti e amici come Angelo Branduardi, Danilo Amerio, Fausto Brizzi, Paolo Fresu, Nino Formicola, Enzo Iacchetti e Nicolas Vaporidis, Gigliola Cinquetti, contribuiranno a tracciare un ritratto collettivo dell’uomo prima che dell’artista. Ci sarà anche l’amato cugino, Mauro Vaccaneo e il grande amico Massimo Cotto, purtroppo scomparso recentemente anche lui, parteciperà al documentario con ricordi vividi della poliedricità e dell’immenso spirito creativo di Faletti.

Streaming e tv

Dove vedere Signor Faletti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 3 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.