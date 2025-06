Sicily for life – Gigi D’Alessio & friends: anticipazioni e ospiti del concerto su Canale 5. Scaletta, canzoni, cantanti, cast, location, quante puntate, streaming

Sicily for life è il concerto di Gigi D’Alessio con tanti ospiti in onda questa sera, 24 giugno 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 in prima visione. Una serata speciale di musica e solidarietà con Gigi D’Alessio e tanti straordinari ospiti, registrata nei giorni scorsi dallo stadio Renzo Barbera di Palermo. Ma vediamo i cantanti e il cast del concerto.

Anticipazioni e ospiti

Lo show, promosso dalla Fondazione Tommaso Dragotto, sarà un grande concerto benefico, con l’obiettivo principale di raccogliere fondi per regalare un futuro migliore ai bambini siciliani. I proventi saranno infatti destinati a progetti e iniziative specifiche che migliorano l’accesso a cure per i bambini della regione. Il concerto è stato registrato il 20 giugno allo stadio Barbera di Palermo.

Lo show vedrà Gigi sul palco insieme ai più amati artisti e cantanti del panorama italiano per aiutare i piccoli pazienti, tra duetti epocali, performance inedite e tante altre straordinarie sorprese. Una serata all’insegna della solidarietà e dell’amicizia, per cantare insieme le sue canzoni più iconiche e amate dal pubblico, entrate nel cuore di tre generazioni di italiani e non solo.

Il cantautore partenopeo si esibirà nei suoi più grandi successi amati in Italia e nel mondo. Accanto a lui, tanti amici e ospiti d’eccezione, gli artisti più amati della scena musicale italiana: da Elodie a Fiorella Mannoia, passando per Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, i The Kolors, Clementino, il figlio Lda e Rosario Miraggio. Presenti sul palco, inoltre, la ballerina Elena D’Amario e l’attore Alessandro Siani.

Ma Gigi & Friends – Sicily for Life è anche un progetto dal grande cuore: l’evento promuove una raccolta fondi a favore della realizzazione di un poliambulatorio per la cura delle malattie rare in ambito pediatrico a Palermo in collaborazione con il Policlinico P. Giaccone, iniziativa a cura della Fondazione Tommaso Dragotto. Un’occasione unica per vivere la magia della musica sotto le stelle di Palermo e fare, tutti insieme, qualcosa di concreto per chi ne ha più bisogno.

Streaming e tv

Dove vedere Gigi & Friends in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 il 24 giugno 2025 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.