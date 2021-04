Siberia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 19 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Siberia, film thriller del 2018 con la regia di Matthew Ross. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un losco commerciante di diamanti intraprende un viaggio fino in Russia nel tentativo di piazzare un misterioso diamante blu. Giunto nel paese, s’innamorerà di una donna siberiana proprietaria di un piccolo caffé. L’affare non andrà come previsto e le conseguenze saranno un vero incubo per il protagonista, costretto a fare i conti con un commercio tra i più pericolosi e da cui è praticamente impossibile uscire indenni.

Siberia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Siberia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Keanu Reeves

Molly Ringwald

Ana Ularu

Aleks Paunovic

Pasha D. Lychnikoff

Streaming e tv

Dove vedere Siberia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 19 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.

Potrebbero interessarti La fuggitiva: la trama della prossima puntata, la quarta e ultima Tutte lo vogliono: il cast completo del film La fuggitiva: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata