Ultimo aggiornamento ore 19:33
Home » Spettacoli » TV
TV

Shrek: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

di Antonio Scali
Shrek: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1

Stasera, 20 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shrek, film d’animazione del 2001 diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson, basato sulla fiaba omonima del 1990 di William Steig. Il film è anche il primo film della serie cinematografica sull’orco verde. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Shrek è un imponente orco verde che vive in solitudine all’interno di una casa di legno in una palude ed evita ogni contatto sociale siccome da sempre gli umani considerano cattivi gli orchi. Nonostante appaia scorbutico e solitario, in realtà Shrek è buono e altruista. In un luogo poco distante dalla sua palude, alcune guardie di Lord Farquaad stanno acquistando creature delle favole, vendute dai loro proprietari: Farquaad è uno spietato dittatore, che vuole far sparire dai suoi feudi tutte le creature magiche, considerate da lui inutili. Un asino parlante di nome Ciuchino, al momento di essere venduto dalla sua padrona, riesce a scappare e, inoltrandosi nella foresta, incontra Shrek.

Ciuchino, finalmente libero, segue Shrek fino alla palude, pregandolo di poter rimanere con lui; dopo numerose richieste, l’orco gli consente di rimanere vicino alla sua abitazione, a patto che non entri in casa. Quella notte, mentre Ciuchino dorme di fronte alla casa di Shrek, gran parte delle creature esiliate si riversano nella palude per accamparvisi; alcune di loro riescono ad entrare nell’abitazione dell’orco, che spazientito le butta fuori. Infuriato Shrek decide allora di andare a cercare Lord Farquaad per parlarvi direttamente, e si dirige verso il suo castello con Ciuchino, poiché è l’unico che sa dove si trova; si dirigono così a Duloc, la città-fortezza dello spietato dittatore.

Shrek: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto alcuni cenni sulla trama di Shrek, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film? Ecco l’elenco completo:

  • Renato Cecchetto: Shrek
  • Nanni Baldini: Ciuchino
  • Selvaggia Quattrini: Principessa Fiona
  • Oreste Rizzini: Lord Farquaad
  • Massimiliano Manfredi: Monsieur Hood
  • Pino Insegno: Specchio Magico
  • Corrado Conforti: Pinocchio
  • Gerolamo Alchieri: Lupo Cattivo
  • Elena Magoia: Padrona di Ciuchino
  • Valerio Ruggeri: Vescovo

Streaming e tv

Dove vedere Shrek in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
