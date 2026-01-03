Shrek terzo: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shrek Terzo, film d’animazione del 2007, diretto da Raman Hui e Chris Miller. Si tratta del terzo capitolo della serie cinematografica Shrek, prodotto della DreamWorks Animation. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Azzurro, il principe figlio della Fata Madrina, caduto in disgrazia dopo la morte di sua madre, si vede costretto a recitare in un bar di Molto Molto Lontano inscenando una sua immaginaria lotta contro Shrek; dopo aver fatto una pessima figura, si ritira amareggiato per piangere nella strada per sua madre defunta, dichiarando che un giorno riuscirà a riprendersi il regno che Shrek gli ha tolto. A palazzo, intanto, re Harold è molto malato e non può pertanto esercitare le sue funzioni: tocca perciò a Shrek e Fiona presiedere agli incarichi governativi, ma l’orco, a causa della sua inesperienza, ottiene solo risultati disastrosi e preferirebbe tornare nella tranquillità della sua palude. I suoi piani però vengono stravolti dall’improvvisa dipartita del sovrano: poco prima di esalare l’ultimo respiro, re Harold dichiara a Shrek che qualora lui e Fiona, ormai legittimi eredi, non volessero diventare re e regina, potrebbero lasciare il posto di re ad Arthur Pendragon, cugino umano di Fiona.

Shrek terzo: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Shrek terzo, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film su Italia 1? Di seguito l’elenco completo:

Renato Cecchetto: Shrek

Nanni Baldini: Ciuchino

Antonio Banderas: Gatto con gli stivali

Selvaggia Quattrini: Principessa Fiona

Maria Pia Di Meo: Regina Lillian

Giorgio Lopez: Re Harold

Francesco Prando: Principe Azzurro

Flavio Aquilone: Arthur “Artie” Pendragon

Francesco Vairano: Mago Merlino

Emanuela Damasio: regina malvagia

Corrado Conforti: Pinocchio

Mario Bombardieri: Doris, la sorellastra brutta

Andrea Mete: Sir Lancillotto

Stefano Mondini: Capitan Uncino

Laura Latini: Bella Addormentata

Barbara De Bortoli: Biancaneve

Roberto Draghetti: Capitano della nave

Giò Giò Rapattoni: Raperonzolo

Ilaria Latini: Cenerentola

Fabrizio Apolloni: Omino pan di zenzero (Zenzy)

Gerolamo Alchieri: Lupo Cattivo

Francesco Sechi: Guardia #1

Gianluca Crisafi: Guardia #2

Streaming e tv

Dove vedere Shrek terzo in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – sabato 3 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.