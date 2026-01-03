Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:12
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Shrek terzo: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Shrek terzo: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shrek Terzo, film d’animazione del 2007, diretto da Raman Hui e Chris Miller. Si tratta del terzo capitolo della serie cinematografica Shrek, prodotto della DreamWorks Animation. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Azzurro, il principe figlio della Fata Madrina, caduto in disgrazia dopo la morte di sua madre, si vede costretto a recitare in un bar di Molto Molto Lontano inscenando una sua immaginaria lotta contro Shrek; dopo aver fatto una pessima figura, si ritira amareggiato per piangere nella strada per sua madre defunta, dichiarando che un giorno riuscirà a riprendersi il regno che Shrek gli ha tolto. A palazzo, intanto, re Harold è molto malato e non può pertanto esercitare le sue funzioni: tocca perciò a Shrek e Fiona presiedere agli incarichi governativi, ma l’orco, a causa della sua inesperienza, ottiene solo risultati disastrosi e preferirebbe tornare nella tranquillità della sua palude. I suoi piani però vengono stravolti dall’improvvisa dipartita del sovrano: poco prima di esalare l’ultimo respiro, re Harold dichiara a Shrek che qualora lui e Fiona, ormai legittimi eredi, non volessero diventare re e regina, potrebbero lasciare il posto di re ad Arthur Pendragon, cugino umano di Fiona.

Shrek terzo: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Shrek terzo, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film su Italia 1? Di seguito l’elenco completo:

  • Renato Cecchetto: Shrek
  • Nanni Baldini: Ciuchino
  • Antonio Banderas: Gatto con gli stivali
  • Selvaggia Quattrini: Principessa Fiona
  • Maria Pia Di Meo: Regina Lillian
  • Giorgio Lopez: Re Harold
  • Francesco Prando: Principe Azzurro
  • Flavio Aquilone: Arthur “Artie” Pendragon
  • Francesco Vairano: Mago Merlino
  • Emanuela Damasio: regina malvagia
  • Corrado Conforti: Pinocchio
  • Mario Bombardieri: Doris, la sorellastra brutta
  • Andrea Mete: Sir Lancillotto
  • Stefano Mondini: Capitan Uncino
  • Laura Latini: Bella Addormentata
  • Barbara De Bortoli: Biancaneve
  • Roberto Draghetti: Capitano della nave
  • Giò Giò Rapattoni: Raperonzolo
  • Ilaria Latini: Cenerentola
  • Fabrizio Apolloni: Omino pan di zenzero (Zenzy)
  • Gerolamo Alchieri: Lupo Cattivo
  • Francesco Sechi: Guardia #1
  • Gianluca Crisafi: Guardia #2

Streaming e tv

Dove vedere Shrek terzo in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – sabato 3 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Festival del Circo di Montecarlo: la seconda e ultima puntata della 47esima edizione su Rai 1
TV / Pavarotti 90, l’uomo che emozionò il mondo: tutto quello che c’è da sapere
TV / La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 3 gennaio
Ti potrebbe interessare
TV / Festival del Circo di Montecarlo: la seconda e ultima puntata della 47esima edizione su Rai 1
TV / Pavarotti 90, l’uomo che emozionò il mondo: tutto quello che c’è da sapere
TV / La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 3 gennaio
TV / Johnny Stecchino: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv venerdì 2 gennaio: Seduci e scappa, Francesca Cabrini, Quarto grado
TV / Crudelia: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 gennaio 2026
TV / Harry Potter e il calice di fuoco: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Francesca Cabrini: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Purché finisca bene – Seduci e scappa: tutto quello che c’è da sapere
Ricerca