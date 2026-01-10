Shrek e vissero felici e contenti: trama e cast del film su Italia 1

Questa sera, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film Shrek e vissero felici e contenti, film d’animazione del 2010 diretto da Mike Mitchell; prodotto dalla DreamWorks Animation e distribuito dalla Universal Pictures. Si tratta del quarto capitolo della serie cinematografica Shrek. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante gli eventi del primo film, il re Harold e la regina Lillian stavano per firmare un patto magico con l’infido e malvagio nano Tremotino nel Nido delle Megere, nel quale avrebbero ceduto il loro reame in cambio della salvezza della figlia Fiona, vittima di un incantesimo terribile e rinchiusa in una torre, dato che non si fidavano della Fata Madrina. Poco prima di firmare, però, avevano appreso con gioia che la figlia era già stata salvata, mandando in fumo il piano del nano. Due anni dopo, successivi agli eventi dei primi tre film, Shrek vive felicemente nella sua palude insieme alla moglie e a tre piccoli orchetti, e nessuno lo teme più quando lo vede; Shrek inizia però ad avere nostalgia di quei tempi, prima d’incontrare Fiona. A movimentare tutto ci sono anche sua suocera Lilian, Ciuchino con la draghessa e i loro figli, Gatto, Zenzy, Pinocchio e gli altri amici. Al compleanno dei tre figli perde letteralmente la pazienza e ha uno scatto d’ira, dopodiché litiga con Fiona e se ne va. Tremotino, finito in miseria, serba molto rancore nei confronti dell’orco, in quanto lo ritiene direttamente responsabile delle sue disgrazie, e assiste casualmente alla lite tra Shrek e Fiona. Quando Shrek si allontana per i boschi, il nano lo raggiunge e lo convince ad accettare un patto…

Shrek e vissero felici e contenti, il cast: personaggi e interpreti

Abbiamo visto la trama di Shrek e vissero felici e contenti, ma quali sono i personaggi e doppiatori italiani del film d’animazione? Ecco l’elenco completo.

Renato Cecchetto: Shrek

Nanni Baldini: Ciuchino

Antonio Banderas: Gatto con gli stivali

Selvaggia Quattrini: Fiona

Francesco Vairano: Tremotino

Fabrizio Apolloni: Zenzy

Alessandro Rossi: Brogan l’orco

Fabio Grossi: Cuciny l’orco

Giorgio Lopez: re Harold

Maria Pia Di Meo: regina Lilian

Corrado Conforti: Pinocchio

Mario Bombardieri: Doris

Gerolamo Alchieri: Lupo Cattivo

Streaming e tv