Shrek e vissero felici e contenti: tutto quello che c’è da sapere sul film
Shrek e vissero felici e contenti: trama e cast del film su Italia 1
Questa sera, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film Shrek e vissero felici e contenti, film d’animazione del 2010 diretto da Mike Mitchell; prodotto dalla DreamWorks Animation e distribuito dalla Universal Pictures. Si tratta del quarto capitolo della serie cinematografica Shrek. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Durante gli eventi del primo film, il re Harold e la regina Lillian stavano per firmare un patto magico con l’infido e malvagio nano Tremotino nel Nido delle Megere, nel quale avrebbero ceduto il loro reame in cambio della salvezza della figlia Fiona, vittima di un incantesimo terribile e rinchiusa in una torre, dato che non si fidavano della Fata Madrina. Poco prima di firmare, però, avevano appreso con gioia che la figlia era già stata salvata, mandando in fumo il piano del nano. Due anni dopo, successivi agli eventi dei primi tre film, Shrek vive felicemente nella sua palude insieme alla moglie e a tre piccoli orchetti, e nessuno lo teme più quando lo vede; Shrek inizia però ad avere nostalgia di quei tempi, prima d’incontrare Fiona. A movimentare tutto ci sono anche sua suocera Lilian, Ciuchino con la draghessa e i loro figli, Gatto, Zenzy, Pinocchio e gli altri amici. Al compleanno dei tre figli perde letteralmente la pazienza e ha uno scatto d’ira, dopodiché litiga con Fiona e se ne va. Tremotino, finito in miseria, serba molto rancore nei confronti dell’orco, in quanto lo ritiene direttamente responsabile delle sue disgrazie, e assiste casualmente alla lite tra Shrek e Fiona. Quando Shrek si allontana per i boschi, il nano lo raggiunge e lo convince ad accettare un patto…
Shrek e vissero felici e contenti, il cast: personaggi e interpreti
Abbiamo visto la trama di Shrek e vissero felici e contenti, ma quali sono i personaggi e doppiatori italiani del film d’animazione? Ecco l’elenco completo.
- Renato Cecchetto: Shrek
- Nanni Baldini: Ciuchino
- Antonio Banderas: Gatto con gli stivali
- Selvaggia Quattrini: Fiona
- Francesco Vairano: Tremotino
- Fabrizio Apolloni: Zenzy
- Alessandro Rossi: Brogan l’orco
- Fabio Grossi: Cuciny l’orco
- Giorgio Lopez: re Harold
- Maria Pia Di Meo: regina Lilian
- Corrado Conforti: Pinocchio
- Mario Bombardieri: Doris
- Gerolamo Alchieri: Lupo Cattivo
Streaming e tv
Dove vedere Shrek e vissero felici e contenti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 10 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.