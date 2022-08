Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, domenica 7 agosto 2022, va in onda Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile su Rete 4. Si tratta di una commedia italiana diretta da Ugo Fabrizio Giordani e uscita nel 2010 con protagonista un cast corale. Scopriamo di cosa parla il film, chi fa parte del cast e dove vederlo in streaming.

Trama

Si parte con la trama. Il film racconta la storia di Fabio Romano, che nella vita è un agente assicurativo ma ha paura che la crisi possa minare il suo lavoro. Anche perché l’azienda per cui lavora è stata assorbita da un’altra concorrente. E per il suo ruolo c’è soltanto un posto a disposizione, per cui il suo nome è in ballottaggio con quello del collega De Pascalis. A quel punto Fabio pensa bene di ingraziarsi il capo seguendolo in vacanza a Sharm El Sheikh con tutta la famiglia.

Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile: il cast del film

Passiamo al cast. Come già anticipato, si tratta di un cast corale per cui sono presenti diversi nomi ben noti alla commedia italiana. Oltre ad Enrico Brignano che interpreta il protagonista troviamo:

Giorgio Panariello: Guido Saraceni

Enrico Brignano: Fabio Romano

Maurizio Casagrande: Gennaro De Pascalis

Cecilia Dazzi: Franca Romano

Elena Russo: Sabrina De Pascalis

Michela Quattrociocche: Martina Romano

Laura Torrisi: Nina Saraceni

Hassani Shapi: Hassan

Fioretta Mari: Nonna Camilla

Sergio Muniz: Luca

Walter Santillo: Antonio

Ludovica Bizzaglia: Giulia Romano

Daniele La Leggia: Michele Saraceni

Gabriele Penteriani: Amedeo De Pascalis

Streaming e TV

Dove vedere Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta domenica 7 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.