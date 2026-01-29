Shark 2 – L’abisso (Meg 2: The Trench): trama, cast e streaming del film

Shark 2 – L'abisso (Meg 2: The Trench), film del 2023 diretto da Ben Wheatley. La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo Minaccia dagli abissi scritto da Steve Alten.

Jonas Taylor ha ormai sposato la causa ambientalista, ritrovandosi inoltre a fare da padre adottivo all’ormai adolescente Meiying dopo la morte di sua madre Suyin, aiutato anche dallo zio della ragazza, Jiuming. Grazie alla ricca finanziatrice Hillary Driscoll, Jiuming ha fondato un istituto oceanografico che studia la sezione della Fossa delle Marianne da cui provenivano i due megalodonti del film precedente e si prende cura di Haiqi, una femmina di megalodonte trovata da Jiuming quando era ancora cucciola e che ora vive in cattività in superficie. Haiqi è costantemente monitorata ed è addirittura stata addestrata personalmente da Jiuming, ma nonostante ciò comincia a manifestare comportamenti anomali e finirà poi per scappare dalla vasca in cui è tenuta.

Abbiamo visto la trama di Shark 2 – L’abisso (Meg 2: The Trench), ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Jonas Taylor

Jacky Wu: Jiuming

Cliff Curtis: James ‘Mac’ Mackreides

Page Kennedy: D. J.

Melissanthi Mahut: Rigas

Kiran Sonia Sawar: Sal

Skyler Samuels: Jess

Sergio Peris-Mencheta: Montes

Shuya Sophia Cai: Meiying Zhang

Felix Mayr: Lance

Sienna Guillory: Hillary Driscoll

Dove vedere Shark 2 – L'abisso (Meg 2: The Trench) in diretta tv e live streaming?