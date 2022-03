Seven Sisters: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, mercoledì 9 marzo 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Seven Sisters, pellicola del 2017 diretta da Tommy Wirkola. Il film, con protagonista Noomi Rapace nel ruolo di sette gemelle, è ambientato in un futuro distopico dove vige la legge del figlio unico. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Seven Sisters? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Siamo nel nel 2073, un futuro non troppo lontano, in un mondo post-apocalittico in cui catastrofi meteorologiche, sovrappopolazione e scarsità di risorse stanno devastando il pianeta. Tensioni civili e politiche, guerre e profughi hanno cambiato il volto del mondo Una legge centrale, varata per arginare la crescita incontrollata della popolazione, permette alle famiglie il concepimento di un solo figlio per nucleo. La regola è stata istituita dal Bureau per il Controllo delle nascite, diretto dalla Dott.sa Cayman (Glenn Close) che impone l’ibernazione dei figli in eccesso.

In questo contesto austero e limitato, sette sorelle gemelle, la cui madre è morta durante il parto, lottano per vivere un’esistenza normale fingendo di essere tutte la stessa persona (una ragazza di nome Karen Settman), e alternandosi nei suoi panni nel mondo esterno per qualche ora a settimana. Alle piccole Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica (tutte interpretate da Noomi Rapace), allevate dal nonno (Willem Dafoe), è permesso uscire di casa soltanto nel giorno corrispondente al proprio nome, con il divieto assoluto di rivelare il segreto della loro famiglia. Nascoste per sei giorni a settimana, camuffate nelle ore concesse all’esterno, crescono senz’altra compagnia che quella del nonno e delle sorelle, fino a quando una di loro, Lunedì per l’appunto, non sparisce nel nulla. Toccherà alle altre investigare sulla scomparsa della maggiore, anche se questo significa uscire al di fuori del giorno stabilito.

Seven Sisters: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close, Robert Wagner, Marwan Kenzari, Jeppe Beck Laursen, Pål Sverre Valheim Hagen. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Noomi Rapace: sorelle Settman

Clara Read: sorelle Settman bambine

Willem Dafoe: Terence Settman

Glenn Close: Nicolette Cayman

Marwan Kenzari: Adrian Knowles

Pål Sverre Hagen: Jerry

Christian Rubeck: Joe

Tomiwa Edun: Eddie

Robert Wagner: Charles Benning

Vegar Hoel: capo squadra SWAT

Trailer

Ecco il trailer del film Seven Sisters in onda questa sera su Sky Cinema Uno:

Streaming e tv

Dove vedere Seven Sisters in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 9 marzo 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.