Sergio Friscia, chi è il nuovo conduttore di Striscia la Notizia 2021

Chi è Sergio Friscia, il nuovo conduttore di Striscia la Notizia 2021? Dopo Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, da oggi, mercoledì 3 novembre 2021, dietro il bancone dello storico tg satirico di Canale 5 arriva una nuova coppia, quella formata appunto da Sergio Friscia e Roberto Lipari. Due sicilianissimi molto divertenti e amati dal pubblico, già inviati di Striscia, e ora pronti per il debutto alla conduzione. Appuntamento a partire dal 3 novembre 2021 su Canale 5 dalle 20.35.

“Ringrazio Antonio Ricci. Sono felice di essere l’unico conduttore, in 34 edizioni di Striscia, ad avere il cognome che fa rima col titolo del programma. Forse mi avrà scelto per questo”, ha commentato Sergio Friscia. “Sono certo che con Robertino ci divertiremo tantissimo”. Ma chi è Sergio Friscia? Ecco tutte le informazioni e la sua carriera.

Carriera

Sergio Friscia nasce a Palermo nel 1971. Attore, showman, conduttore tv e speaker radiofonico. A consegnarlo alla ribalta nazionale, nel 1997, è Gianni Boncompagni, che lo vuole protagonista di Rai2 Macao. Seguono Convenscion a Domenica In, Tale e Quale Show, Stasera tutto è possibile. Dal 2009 conduce per dieci edizioni Mezzogiorno in famiglia su Rai2, nel 2016 è a Sanremo per condurre l’anteprima del Festival della Canzone Italiana. Sempre su Rai1, nel 2017, conduce il Festival di Castrocaro. Dal 2018 ogni mattina è la voce del programma radiofonico Anna e Sergio con Anna Pettinelli su RDS. Nel 2019 è protagonista di Aladdin il musical. Molte le serie tv in cui ha recitato, tra cui Il Capo dei Capi e Squadra Antimafia su Canale 5 e La Narcotici su Rai1. Al cinema ha lavorato con Leonardo Pieraccioni nel Professor Cenerentolo e con Ficarra e Picone ne L’ora legale. Nel 2019 è tra i protagonisti di Tuttapposto! di Gianni Costantino (scritto da Roberto Lipari) e nel 2020 di Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi. Nel 2011 entra nella squadra di Striscia come imitatore di Beppe Grillo e già la scorsa stagione ha condotto undici puntate del Tg satirico con Salvatore Ficarra.

Vita privata: chi è la fidanzata

Sergio Friscia è molto riservato riguardo alla sua vita privata. Non sappiamo infatti se ha una fidanzata o meno. Di certo il conduttore non è attualmente sposato e, a quanto pare, non ha mai avuto una moglie. Molto attivo sui social, su Instagram è seguito da oltre 12mila persone. Proprio su Instagram ha scritto, in merito a questa nuova avventura: “La faccia di chi, ancora incredulo, fa un bilancio di questi lunghi 31 anni di carriera artistica, e realizza sempre di più quanto sia fortunato ad avere questo incredibile ed infinito affetto da parte del pubblico, che lo supporta (e sopporta) in ogni nuova sfida. E che la mia forza, la mia energia, il mio sognare, crederci ancora e divertirmi… lo devo sempre e soltanto a TUTTI VOI !!! “Grazie di cuore, Amici… farò sempre di più perché siate sorridenti e felici !!!” Con tutto il mio cuore… Vostro, Sergio”.