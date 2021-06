Separati ma non troppo: il cast del film su Rai 1. Attori e personaggi

Separati ma non troppo è il film in onda su Rai 1 questa sera, venerdì 25 giugno 2021, in prima serata dalle 21.25. Si tratta di una divertente commedia francese del 2017 diretta da Dominique Farrugia. Ma qual è il cast del film? Tra gli attori principali troviamo Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, Marilou Berry, Julien Boisselier, Nicole Calfan e Marie-Anne Chazel. Ecco dunque tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Gilles Lellouche: Yvan Hazan

Louise Bourgoin: Delphine Pairsot

Adèle Castillon: Violette

Kolia Abiteboul: Lucas

Manu Payet: Nico

Marilou Berry: Mélissa

Julien Boisellier: William

Alassane Diong: Alphonse Oyongo

Dorcas Coppin: Lauré

Nicole Calfan: madre di Delphine

Hugues Martel: preside

Juliette Lafrasse: figlia di William

Enzo Malinowski: figlio di William

Renaud Bouchery: Cyril Vernet

Danielle Morrow: Juliet

Trama

Abbiamo visto il cast (attori e personaggi) del film Separati ma non troppo, ma qual è la trama? Di cosa parla? Delphine (Louise Bourgoin) e Yvan (Gilles Lellouche) divorziano. Poiché la situazione economica di Yvan non gli permette di trovare una casa, si ricorda che, in realtà, è detentore del 20% della casa in cui vive ancora la ex-moglie. Torna, allora, a vivere sotto lo stesso tetto con Delphine, in quel 20% che gli spetta: sarà in questa situazione particolare (e, a tratti, assurda) che i due ex-coniugi si renderanno conto della bellezza dei piccoli momenti di felicità di questa convivenza forzata. Appuntamento su Rai 1 questa sera, 25 giugno, dalle 21.25.