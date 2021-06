Separati ma non troppo: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1

Separati ma non troppo è il film in onda questa sera, venerdì 25 giugno 2021, su Rai 1 dalle 21.25. Si tratta di una commedia francese brillante del 2017, adatta a tutta la famiglia, per la regia di Dominique Farrugia (titolo originale Sous le même toi). Delphine e Yvan divorziano, ma le rispettive situazioni economiche non consentono loro di cominciare ad avere delle vite indipendenti. La coppia è quindi costretta a tornare insieme, scoprendo le gioie e i dolori dell’unione forzata. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Separati ma non troppo.

Trama

Delphine (Louise Bourgoin) e Yvan (Gilles Lellouche) divorziano. Poiché la situazione economica di Yvan non gli permette di trovare una casa, si ricorda che, in realtà, è detentore del 20% della casa in cui vive ancora la ex-moglie. Torna, allora, a vivere sotto lo stesso tetto con Delphine, in quel 20% che gli spetta: sarà in questa situazione particolare (e, a tratti, assurda) che i due ex-coniugi si renderanno conto della bellezza dei piccoli momenti di felicità di questa convivenza forzata.

Separati ma non troppo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Separati ma non troppo? Si tratta di una commedia francese del 2017, in onda in prima serata su Rai 1. Protagonisti sono Gilles Lellouche e Louise Bourgoin. Ecco tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Gilles Lellouche: Yvan Hazan

Louise Bourgoin: Delphine Pairsot

Adèle Castillon: Violette

Kolia Abiteboul: Lucas

Manu Payet: Nico

Marilou Berry: Mélissa

Julien Boisellier: William

Alassane Diong: Alphonse Oyongo

Dorcas Coppin: Lauré

Nicole Calfan: madre di Delphine

Hugues Martel: preside

Juliette Lafrasse: figlia di William

Enzo Malinowski: figlio di William

Renaud Bouchery: Cyril Vernet

Danielle Morrow: Juliet

Trailer

Di seguito il trailer in italiano del film Separati ma non troppo, in onda questa sera su Rai 1.

Streaming e tv