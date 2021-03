Senza un briciolo di testa: il testo della canzone di Marcella Bella a Sanremo 2021

SENZA UN BRICIOLO DI TESTA TESTO – Stasera, mercoledì 3 marzo, Marcella Bella, ospite del Festival di Sanremo 2021, propone sul palco dell’Ariston la canzone Senza un briciolo di testa. Di seguito il testo integrale del brano:

Stavolta non lo dico più

Che grande sbaglio mio sei tu

Bisogna crescere oramai

Se ancora adesso penso a te

Vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te

Evanescente

Come un fumetto di eroi e di avventure

Vuol proprio dire che anch’io inseguo in fondo un fine mio

Sognare

E riprovo insieme a te una volta ancora insieme a te

Ancora nonostante so che non potrei

Senza un briciolo di testa

Come se odiassi me

Che ormai son troppo presa e tu lo sai

E sempre più tenacemente ti vorrei

Senza un briciolo di testa come se odiassi me

Non cerco di cambiarti più

Ti accetterò da oggi in poi invulnerabile come sei

D’altronde se ho volute te

Una ragione certo c’è

Chissà qual è

Evanescente

Come un fumetto di eroi e di avventure

Vuol proprio dire che anch’io inseguo in fondo un fine mio

Sognare

E riprovo insieme a te

Una volta ancora insieme a te

Ancora nonostante so che non dovrei

Senza un briciolo di testa come se odiassi me

Che ormai son troppo presa e tu lo sai

E sempre più tenacemente ti vorrei

Senza un briciolo di testa come se odiassi me

Odiassi me

Odiassi me

Questo il testo di Senza un briciolo di testa di Marcella Bella: vi è piaciuta la sua esibizione a Sanremo?

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Montagne verdi: il testo della canzone di Marcella Bella a Sanremo 2021 Bam Bam Twist: il testo della canzone di Achille Lauro a Sanremo 2021 Non ho l’età: il testo della canzone di Gigliola Cinquetti a Sanremo 2021