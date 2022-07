Se mi vuoi bene: il cast completo del film

Chi fa parte del cast di Se mi vuoi bene? Il film è una commedia sentimentale uscita nel 2019 e tratta dall’omonimo romanzo di Fausto Brizzi, che dirige anche la pellicola in questo caso. La trama racconta di Diego, un uomo sfortunato che finisce per cadere in depressione e tenta il suicidio. Ma quel tentativo risulta fallimentare e così, parlando con Massimiliano ed Edoardo, capisce che la sua vita può avere uno scopo: aiutare le persone più care. Così inizia una nuova avventura senza però rendersi conto di star rovinando ogni vita che tocca. Le riprese del film si sono svolte unicamente a Torino, città dov’è per altro ambientata la storia. Ma chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Il cast del film

Ad interpretare il protagonista sfortunato, Diego Anastasi, è Claudio Bisio, ormai un habitué delle commedie all’italiana. Ma non è da solo. Vediamo chi compone il cast tra attori e rispettivi personaggi:

Claudio Bisio: Diego Anastasi

Sergio Rubini: Massimiliano

Flavio Insinna: Edoardo

Gianmarco Tognazzi: Alessandro Anastasi

Lucia Ocone: Loredana

Lorena Cacciatore: Laura Anastasi

Memo Remigi: Paolo Anastasi, padre di Diego

Valeria Fabrizi: madre di Diego

Elena Santarelli: Daniela

Maria Amelia Monti: Giulia

Susy Laude: Simona

Dino Abbrescia: Luca

Cochi Ponzoni: Bertoni, campione di tennis

Luca Carboni: se stesso

Se mi vuoi bene streaming e TV

Dove vedere Se mi vuoi bene in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda in prima serata giovedì 21 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.