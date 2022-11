Sciopero Rai 17, 18 novembre: i motivi dell’agitazione sindacale

Perché la Rai fa sciopero il 17 e 18 novembre 2022? Lo Snap, sindacato nazionale autonomo produzione tv, ha proclamato l’astensione delle prestazioni dell’intero turno di lavoro per tutto il personale Rai della Direzione Produzione Tv del Centro di produzione di Roma e di Produzione News sia in sede che in regime di trasferta sul territorio nazionale. In realtà l’agitazione è iniziata già alcune settimane fa, con la possibilità dei lavoratori di astenersi dagli straordinari, dalle prestazioni del “settimo giorno” e di non rispettare la reperibilità e gli anticipi turni in caso di “mancate coperture organiche”. Lo sciopero del 17 e del 18 novembre potrebbe mettere a rischio la messa in onda di alcune trasmissioni, in particolare quelle previste in diretta dagli studi Rai della Capitale (Tg compresi). Possibili quindi delle variazioni di palinsesto.