Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:32
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Scherzi a Parte 2026: quante puntate, durata, quando finisce

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Scherzi a Parte 2026: quante puntate, durata, quando finisce

Quante puntate sono previste per Scherzi a parte 2026? Lo storico format di Canale 5 torna per quattro nuove puntate con la conduzione di Max Giusti. Appuntamento in prima visione dal 2 marzo ogni lunedì in prima serata. Come sempre tanti vip saranno ospiti degli esilaranti scherzi. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 2 marzo 2026
  • Seconda puntata: 9 marzo 2026
  • Terza puntata: 16 marzo 2026
  • Quarta puntata: 23 marzo 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Scherzi a parte 2026? Appuntamento in prima visione dalle 21.30, dopo la Ruota della fortuna, e fino a circa mezzanotte e mezza. Quindi tre ore pubblicità incluse. Studio rinnovato, una nuova sigla firmata dai Planet Funk (a partire da quella storica) e tanti nuovi scherzi per tante nuove vittime. Ma non solo, nello storico programma (ideato da Fatma Ruffini nel 1992) che prevede quattro prime serate, Max Giusti intratterrà anche con tante sue imitazioni (tra quelle più celebri ci sono infatti Antonino Cannavacciuolo, Alessandro Borghese, Aurelio De Laurentiis e tante altre), ma soprattutto parteciperà a tanti scherzi giocati alle persone comuni.

Streaming e tv

Dove vedere Scherzi a parte 2026 in tv e streaming? Appuntamento in tv dal 2 marzo 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1
TV / Io sono vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1
TV / Io sono vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Pattini d’argento: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della prima puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 marzo 2026
TV / Scherzi a Parte 2026: la nuova stagione su Canale 5 con Max Giusti
TV / Ascolti tv domenica 1 marzo: Franco Battiato, Chi vuol essere milionario, Le Iene
TV / Una commedia pericolosa: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca