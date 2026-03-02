Scherzi a Parte 2026: quante puntate, durata, quando finisce

Quante puntate sono previste per Scherzi a parte 2026? Lo storico format di Canale 5 torna per quattro nuove puntate con la conduzione di Max Giusti. Appuntamento in prima visione dal 2 marzo ogni lunedì in prima serata. Come sempre tanti vip saranno ospiti degli esilaranti scherzi. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 2 marzo 2026

Seconda puntata: 9 marzo 2026

Terza puntata: 16 marzo 2026

Quarta puntata: 23 marzo 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Scherzi a parte 2026? Appuntamento in prima visione dalle 21.30, dopo la Ruota della fortuna, e fino a circa mezzanotte e mezza. Quindi tre ore pubblicità incluse. Studio rinnovato, una nuova sigla firmata dai Planet Funk (a partire da quella storica) e tanti nuovi scherzi per tante nuove vittime. Ma non solo, nello storico programma (ideato da Fatma Ruffini nel 1992) che prevede quattro prime serate, Max Giusti intratterrà anche con tante sue imitazioni (tra quelle più celebri ci sono infatti Antonino Cannavacciuolo, Alessandro Borghese, Aurelio De Laurentiis e tante altre), ma soprattutto parteciperà a tanti scherzi giocati alle persone comuni.

Streaming e tv

Dove vedere Scherzi a parte 2026 in tv e streaming? Appuntamento in tv dal 2 marzo 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.