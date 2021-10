Scherzi a parte 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata del 17 ottobre

Questa sera, domenica 17 ottobre 2021, su Canale 5 alle ore 21,30 va in onda la sesta puntata di Scherzi a Parte 2021, la quindicesima edizione del varietà incentrato sugli scherzi ai danni dei vip. Alla conduzione Enrico Papi. Il programma, insieme a All Togheter Now di Michelle Hunziker, prenderà quindi il posto di Live – Non è la d’Urso, che con la puntata dello scorso 28 marzo ha chiuso definitivamente i battenti. Dove vedere la sesta puntata di Scherzi a parte 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 17 ottobre 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre).

Scherzi a parte 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la sesta puntata di Scherzi a parte 2021, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda 6 puntate dalla durata di circa 3 ore l’una. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) su Canale 5: