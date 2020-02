Le Sardine da “Amici” di Maria De Filippi: Mattia Santori ospite della prima puntata

Le Sardine da “Amici” di Maria De Filippi: Mattia Santori ospite

Le Sardine saranno ospiti di Maria De Filippi nella prima puntata del serale di Amici, in onda venerdì 28 febbraio 2020. La conduttrice dello storico programma, giunto alla 19esima edizione, ha deciso di rivoluzionare il format e tra gli ospiti di questo debutto ci saranno Mattia Santori, leader del movimento, Jasmine Cristallo, voce delle Sardine del Sud e Lorenzo Donnoli, altro portavoce nazionale. Con loro, che prenderanno la parola, altre 40 sardine da tutta Italia.

“Abbiamo accettato la proposta di partecipare per lanciare un messaggio ai tanti ragazzi che seguono il programma”, hanno commentato Le Sardine. “Avevamo deciso di occupare uno spazio – hanno proseguito -. Lo abbiamo fatto. Siamo stati nelle piazze un tempo solo appannaggio delle urla indistinte del populismo più spietato. Poi abbiamo detto di essere anticorpi. E così abbiamo iniziato ad inoculare vaccini di democrazia e buone ragioni nei corpi e nelle menti che in ogni città abbiamo incontrato, smontando rabbie e frustazioni”.

“Andiamo da Maria De Filippi con lo stesso principio e siamo pronti a raccogliere i vostri consigli e i vostri appelli alla cautela – le loro parole -. Ma non etichettiamo tutti perchè contro le etichette e gli stereotipi siamo nati”.

In attesa dell’incontro con il premier Conte (saltato prima per il governo in fibrillazione poi per l’emergenza coronavirus) ed in vista dell’appuntamento di Scampia, l’assemblea del 14 e 15 marzo, le Sardine hanno quindi deciso di tornare alla ribalta mediatica tramite il programma di Maria De Filippi. Ricordando però che “la stagione delle piazze così come l’abbiamo conosciuta forse finirà e forse è già finita – le parole di Mattia Santori qualche giorno fa -. La politica è una cosa bellissima se fatta in un certo modo”. In diretta tv su Canale 5?

LEGGI ANCHE

“Io sono Mattia: eravamo 6mila e ora siamo 200mila. Noi Sardine da tutt’Italia salveremo i giovani e sconfiggeremo l’odio di Salvini”

Potrebbero interessarti Sgarbi, le scuse dopo la lite con Barbara D’Urso: “Sono stato frainteso, raccomandazione è altro” Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 26 febbraio 2020 | Trono classico o over? Pechino Express 2020, lite tra Vera Gemma e Soleil Sorge: “Put*ana”, “La prossima volta ti meno”

Chi è Mattia Santori, l’ideatore del movimento delle Sardine