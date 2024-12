Sarà Sanremo 2024: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Sarà Sanremo 2024? Lo show va in onda su Rai 1 questa sera, 18 dicembre 2024, con la conduzione di Alessandro Cattelan e Carlo Conti. Si tratta di un grande show durante il quale gli otto finalisti si affronteranno per scoprire chi saranno i quattro cantanti ad accedere tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025. A contendersi i posti sono i sei finalisti, arrivati a quest’ultimo appuntamento dopo le selezioni di Sanremo Giovani, più i due di Area Sanremo. Ma quante puntate sono previste? Si tratta di un’unica prima serata su Rai 1, in onda stasera 18 dicembre alle ore 21.30. Lo show arriva alla conclusione dell’esperienza di Sanremo Giovani.

Durata

Qual è la durata di Sarà Sanremo 2024? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 18 dicembre 2024, alle ore 21.30 con Carlo Conti e Alessandro Cattelan. La fine è prevista intorno a mezzanotte. La durata complessiva è quindi di due ore e mezza. Nel corso della serata di Sarà Sanremo verranno presentati i 30 Big e i titoli dei brani che porteranno in gara all’Ariston. Un’occasione per conoscere i titoli delle canzoni e vedere gli artisti che calcheranno il palco di Sanremo 2025.

Streaming e tv

Dove vedere Sarà Sanremo in diretta tv e in streaming? Appuntamento il 18 dicembre 2024 alle ore 21.30 in prima serata alle ore 21.30 con la conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Anche in streaming e on demand su Rai Play.