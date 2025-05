Quanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2025: a che ora finisce

Quanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2025, in onda su Rai 1 stasera, 7 maggio? Il gala del cinema italiano andrà in onda dalle ore 21.30 alle ore 23,55. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse). L’evento, come detto, va in onda stasera con la conduzione di Elena Sofia Ricci e Mika dal Teatro 5 di Cinecittà. Sarà possibile seguire la cerimonia anche in 4K sul canale dedicato o in streaming su Rai Play. Appuntamento dunque subito dopo Affari Tuoi. Prevista la diretta anche su Radio 2.

Anticipazioni

L’evento si svolgerà nel Teatro 5 di Cinecittà, luogo simbolo del cinema italiano e di Federico Fellini in particolare, e punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali. Nel corso della cerimonia saranno assegnati ventisei Premi David di Donatello e i David Speciali. La 70ᵃ edizione dei Premi David di Donatello è organizzata dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla Rai, in collaborazione con Cinecittà S.p.A. Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia è Piera Detassis, mentre il Consiglio Direttivo è composto da Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Giuliana Fantoni, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti, Alessandro Usai.

I David di Donatello festeggiano i suoi 70 anni con un’inedita rivoluzione femminile: tre donne su cinque in corsa per la miglior regia (Cristina Comencini, Maura Delpero e Valeria Golino) e un poker di registe anche tra i documentari. Ma a guidare le candidature sono Parthenope di Paolo Sorrentino e Berlinguer – La grande ambizione con 15 nomination e Vermiglio di Maura Delpero e la miniserie L’arte della gioia di Valeria Golino con 14. Tra i grandi esclusi, Ferzan Ozpetek: Diamanti incassa solo due candidature, nonostante i grandi incassi e il cast monumentale.