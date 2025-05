Mare Fuori 5: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata, 7 maggio 2025

Questa sera, mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la sesta puntata di Mare Fuori 5, la quinta stagione della popolare serie ambientata in un carcere minorile, che torna con nuove storie e personaggi. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni (trama)

Nel primo episodio della sesta puntata, dal titolo “La verità”, Luigi confessa a Raffaele che Carmela ha ucciso Milos, tuttavia Luigi, affranto, si reputa il solo responsabile: assetato di potere ha tradito Milos, ed è stato lui a consegnarlo nelle mani di Carmela. I fratelli Di Meo tornano all’IPM, e in piena notte i ragazzi vengono portati in cortile venendo informati della morte di Milos. La mattina dopo, Carmela visita la tomba di Edoardo dando per scontato che ora lui riposerà in pace dato che è stato vendicato. Dal momento che Luigi crede erroneamente che sia stata Rosa a ordinare la morte di Milos, la minaccia promettendole che farà la stessa fine. Massimo, trascorrendo più tempo con Maria, inizia a provare qualcosa per lei, e tenta anche di baciarla, tuttavia Maria gli consegna delle lettere scritte per la figlia, ma che non ha mai avuto l’occasione di spedire. Maria confessa a Massimo che quando era internata nella clinica c’era un infermiere pagato dal marito che le somministrava i farmaci.

Il secondo episodio della sesta puntata di Mare fuori 5, dal titolo “Innocente”, inizia con un flashback dove Donna Wanda informa Simone che suo padre è morto. Quando Simone le domandò l’identità dell’assassino, lei gli rivelò che a ucciderlo era stato Edoardo. Nell’ospedale in cui era ricoverato, Wanda lo aveva fatto tenere d’occhio; era anche in possesso del video che incriminava Edoardo. Donna Wanda chiese a Simone un consiglio su come usare quel video, e fu quindi lui che le suggerì di mostrarlo a Rosa in modo da allontanarla da Carmine proprio perché dava per scontato che la sorella, smaniosa di vendicare Don Salvatore se avesse scoperto che l’assassino era Edoardo, avrebbe sicuramente abbandonato Carmine.

Mare Fuori 5: il cast

Qual è il cast di Mare Fuori 5? Tante le novità nel cast di questa quinta stagione, a cominciare dal regista. Ludovico Di Martino sostituisce infatti Ivan Silvestrini. Tra gli attori, ci sono gradite conferme, alcuni addii e diverse new entry. Tra le conferme Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, solo per citarne alcuni. Non ci saranno, invece, alcuni degli interpreti più amati come Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo), Clara Soccini (Crazy J) e Kyshan Wilson (Kubra). Perr quanto riguarda le new entry fanno il loro ingresso in Mare Fuori 5 diverse giovani promesse: Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni dei criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei “chiattilli”.