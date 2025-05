David di Donatello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere l’evento

Stasera, 7 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la 70esima edizione dei Premi David di Donatello, il gala del cinema italiano in onda dal Teatro 5 di Cinecittà. Alla conduzione Elena Sofia Ricci e Mika. Dove vedere i David di Donatello 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e radio

L’evento, come detto, va in onda stasera – 7 maggio 2025 – alle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo alla massima qualità in 4K sul canale Rai 4K, visibile al canale 101 del digitale terrestre e 210 di Tivùsat. Anche in radio su Radio 2 con la conduzione di Carolina Di Domenico.

David di Donatello 2025 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anticipazioni e ospiti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming i David di Donatello 2025, ma quali sono le anticipazioni? I David di Donatello festeggiano i suoi 70 anni con un’inedita rivoluzione femminile: tre donne su cinque in corsa per la miglior regia (Cristina Comencini, Maura Delpero e Valeria Golino) e un poker di registe anche tra i documentari. Ma a guidare le candidature sono Parthenope di Paolo Sorrentino e Berlinguer – La grande ambizione con 15 nomination e Vermiglio di Maura Delpero e la miniserie L’arte della gioia di Valeria Golino con 14. Tra i grandi esclusi, Ferzan Ozpetek: Diamanti incassa solo due candidature, nonostante i grandi incassi e il cast monumentale.