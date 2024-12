Sarà Sanremo 2024: lo show su Rai 1 con Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Cantanti, finalisti, Festival, Nuove Proposte, vincitori, chi sono, anticipazioni, Big, canzoni, testi, streaming

Sarà Sanremo è lo show in onda su Rai 1 questa sera, 18 dicembre 2024, alle ore 21.30 in prima serata con la conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Dopo l’annuncio dei 30 Big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo in programma dall’11 al 15 febbraio, questa sera scopriremo i nomi dei quattro giovani che accederanno nella categoria delle Nuove Proposte, ripristinata dal conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 Carlo Conti. A contendersi i posti sono i sei finalisti, arrivati a quest’ultimo appuntamento dopo le selezioni di Sanremo Giovani, più i due di Area Sanremo. Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni

Nel corso della serata i sei finalisti si sfideranno a colpi di sfide a due. Alla guida di Sarà Sanremo, in onda il 18 dicembre 2024 alle ore 21.20 Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, e Alessandro Cattelan, che è stato al timone di “Sanremo Giovani”. A loro il compito di presentare la serata con la sfida a coppie tra i sei finalisti di “Sanremo Giovani” e lo scontro testa a testa tra i due di “Area Sanremo”. Da questi usciranno i quattro artisti che coroneranno il sogno di andare al Festival.

Non solo. Nel corso della serata di Sarà Sanremo verranno presentati i 30 Big e i titoli dei brani che porteranno in gara all’Ariston. Un’occasione per conoscere i titoli delle canzoni e vedere gli artisti che calcheranno il palco di Sanremo 2025.

Sarà Sanremo: finalisti, cantanti

Chi sono i sei finalisti di Sarà Sanremo 2024? Si tratta di Angelica Bove, Alex Wyse, Mew, Selmi, Settembre, Vale Lp e Lil Jolie. Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. A questi si aggiungono i due artisti vincitori del concorso Area Sanremo: Etra e Maria Tomba, che si uniranno ai sei finalisti di Sanremo Giovani per completare il cast di Sarà Sanremo. Alla fine della serata scopriremo i quattro vincitori che accedono alle Nuove Proposte.

Quante puntate

Sarà Sanremo è composta da un’unica puntata, in onda il 18 dicembre 2024, alle ore 21.30. Si tratta della finale del talent Sanremo Giovani andato in onda nelle scorse settimane.

Streaming e tv

Dove vedere Sarà Sanremo in diretta tv e in streaming? Appuntamento il 18 dicembre 2024 alle ore 21.30 in prima serata alle ore 21.30 con la conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Anche in streaming e on demand su Rai Play.