Sanremo Giovani 2024 è il nuovo format in onda su Rai 2 con la conduzione di Alessandro Cattelan in onda in seconda serata dal 12 novembre 2024. Sono 24 i cantanti che si sfideranno, fino a selezionare i quattro che accederanno alle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025. Oltre 560 i candidati ascoltati dalla Commissione, che ne ha selezionato 24. La direzione artistica è di Carlo Conti. Ma vediamo tutte le informazioni.

Come funziona, regolamento

La commissione – composta da Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, e da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – ha selezionato i 24 (su 564) candidati che approdano a Sanremo Giovani 2024, in onda su Rai 2 dal 12 novembre 2024 in seconda serata, e che si completerà il 18 dicembre su Rai 1 in prima serata con Sarà Sanremo. La Commissione sceglierà i 4 superfinalisti (compreso un esponente di “Area Sanremo”) che si contenderanno sul palco del Teatro Ariston la vittoria finale di questa edizione delle “Nuove Proposte”.

Le 24 canzoni (già disponibili all’ascolto su RaiPlay) presentano il mondo della musica di oggi, quella che i ragazzi cercano e ascoltano, perché in perfetta sintonia con le loro emozioni. E in queste canzoni le emozioni, insieme a musica ed energia, sono le vere protagoniste. E quale migliore location che la “mitica” Sala A di Via Asiago per questo progetto musicale? Da sempre, infatti, la radio è il luogo deputato per la musica e proprio nelle radio hanno mosso i primi passi molti dei giurati della Commissione musicale, compreso il Direttore Artistico Carlo Conti, e il conduttore Alessandro Cattelan, un altro che “mastica” di musica da sempre. Sarà Alessandro Cattelan ad accompagnare i giovani artisti, che saranno valutati durante le puntate, e a raccontare il loro percorso, fatto inevitabilmente di sfide, successi ed eliminazioni, fino alla finale di “Sanremo Giovani – Sarà Sanremo”.

L’età media di questi cantanti è di 20 anni e i generi sono quelli più in voga al momento, dall’indie all’urban-pop. Nella prima fase delle selezioni (in onda in seconda serata su Rai 2 il 12, 19, 16 novembre e il 3 dicembre) si passerà da 24 a 12 cantanti. Saranno poi selezionati tre finalisti per ognuna delle serate che si sfideranno nella semifinale del 10 dicembre, da cui usciranno i sei finalisti che il 18 dicembre su Rai1 e in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo Carlo Conti e Alessandro Cattelan decreteranno i quattro vincitori che a febbraio saranno tra le Nuove proposte del 75esimo Festival di Sanremo.

Sanremo Giovani 2024: i cantanti, cast

Ma chi sono i 24 cantanti che accedono a Sanremo Giovani 2024? Ecco i nomi e alcune informazioni sul cast di questa edizione.

Alex Wyse, "Rockstar" – Nel 2022 partecipa ad "Amici" e pubblica il suo primo album.

Angelica Bove, "La nostra malinconia" – Romana, è stata a "X Factor" 2023.

Angie, "Scorpione" – Arriva dalla Sardegna, diventata famosa su TikTok e Spotify.

Arianna Rozzo, "J'Adore" – Nata a Caserta, la sua "Brava" è nella serie "Di4ri 2".

Bosnia, "Vengo dal sud" – Filippo Bosnia, rapper napoletano.

Ciao sono Vale – "Una nuvola mi copre" – Valeria Fusarri ha già pubblicato due album.

Cosmonauti Borghesi, "Aurora tropicale" – Leonardo Rese (voce e tastiere), Marco Cestrone (batteria), Alessandro Mastropietro (chitarra).

Dea Culpa, "Nuda" – Alessia Gerardi è già apparsa a "Io Canto" e "X Factor".

Giin, "Tornare al mare" – Ginevra De Tommasi, ha diversi brani in classifica su Spotify.

Grelmos, "Flashback" – Greta Jasmin El Moktadi è una rapper con grande seguito su TikTok.

Mazzariello, "Amarsi per lavoro" – Antonio Mazzariello si è esibito al Primo maggio 2024.

Mew, "Oh my God" – Valentina Turchetto, veneta, partecipa ad "Amici" nel 2023.

Moska Drunkard, "Trinacria" – Cristina Rizzo, artista siciliana che unisce pop e rap.

Nicol, "Come mare" – Nicol Castagna, vicentina, concorrente di "Amici" 2021.

Orion, "Diamanti nel fango" – Dario Bovenzi, cantautore e chitarrista 18enne.

Questo e quello, "Bella balla" – Sono due cantautori genovesi, Stefano d'Angelo e Francesco Mannella.

Rea, "Cielo aperto" – Maria Mircea partecipa ad "Amici" nel 2021.

Sea John, "Se fossi felice" – Giovanni Maresca è cantante rock e regista.

Selmi, "Forse per sempre" – Niccolò Selmi, lucchese, nel 2023 partecipa a "X Factor" arrivando ai live.

Settembre, "Vertebre" – Andrea Settembre, ex concorrente di "Io Canto", "The Voice of Italy" e "X Factor".

Sidy, "Tutte le volte" – Origini senegalesi, Sidy Casse nel 2017 partecipa a "X Factor".

Synergy, "Fiamma" – Lucia Battistini e Aurora Mina Cortes, ex colleghe di lavoro in un bar.

Tancredi, "Standing ovation" – Nel 2020 partecipa ad "Amici" e arriva in semifinale.

, “Standing ovation” – Nel 2020 partecipa ad “Amici” e arriva in semifinale. Vale LP e Lil Jolie, “Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore” – Valentina Sanseverino, concorrente di “X Factor” 2021, e Angela Ciancio, concorrente di “Amici” nel 2023.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Sanremo Giovani 2024? Appuntamento su Rai 2 in seconda serata con la conduzione di Alessandro Cattelan. In tutto sono previste cinque puntate, a partire dal 12 novembre 2024. Le prime selezioni avvengono il 12, 19, 16 novembre e il 3 dicembre. L’ultima fase il 18 dicembre su Rai 1 in prima serata con la finalissima che decreterà le quattro Nuove proposte che vedremo a Sanremo 2025.

Da 24 a 12 Artisti

Da martedì 12 novembre, quattro appuntamenti settimanali con Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay).

Da martedì 12 novembre, quattro appuntamenti settimanali con Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay). Da 12 a 6 Artisti

La semifinale andrà in onda martedì 10 dicembre, sempre condotta da Cattelan su Rai 2 (e in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli).

La semifinale andrà in onda martedì 10 dicembre, sempre condotta da Cattelan su Rai 2 (e in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli). Da 8 Artisti (compresi 2 di Area Sanremo) ai 4 Artisti che saliranno sul palco dell’Ariston

Finalissima, dal vivo in prima serata su Rai 1, in onda il 18 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, con la doppia conduzione di Carlo Conti e di Alessandro Cattelan (commentata su Rai Radio2).

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Giovani 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in seconda serata dal 12 novembre 2024 con la conduzione di Alessandro Cattelan. Sarà possibile seguire gli episodi anche in streaming su Rai Play, dove sono già disponibili le canzoni in gara.