Isola dei Famosi 2025: il cast (naufraghi) della nuova edizione

Quali sono i naufraghi (cast) de L’Isola dei Famosi 2025, la nuova edizione del reality in onda su Canale 5? In tutto saranno 19 i concorrenti in gara. In palio 100 mila euro in gettoni d’oro. I 19 i naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono:

Loredana Cannata (attrice)

Camila Giorgi (ex tennista)

Antonella Mosetti (showgirl)

Teresanna Pugliese (imprenditrice e influencer)

Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione del Grande Fratello)

Patrizia Rossetti (conduttrice televisiva e radiofonica)

Chiara Balistreri

Nunzio Stancampiano (ballerino e campione italiano di latino-americano)

Angelo Famao (cantante neomelodico)

Mirko Frezza (attore)

Omar Fantini (comico)

Paolo Vallesi (cantautore)

Mario Adinolfi (giornalista)

Dino Gianrusso (conduttore e politico)

Samuele Braganelli (volto di Italia Shore)

Alessia Fabiani (Showgirl)

Lorenzo Tano (figlio Rocco Siffredi)

Carly Tommasini (modella transgender)

Leonardo Brum (modello)

I naufraghi dell’Isola dei famosi 2024 potranno portare soltanto 2 completi di intimo, 2 magliette (manica corta, manica lunga o canottiera), 2 camicia o golf, 2 pantaloni o gonne, 2 paia di scarpe, 2 paia di calze, 1 oggetto personale, spazzolino, pettine o spazzola, 2 rasoi usa e getta, mentre sono vietati libri, dispositivi elettronici, orologi, occhiali da sole, giochi, alcol e tabacco.

L’Isola dei Famosi torna alle sue radici, proponendo momenti di sopravvivenza pura in un paradiso selvaggio. I partecipanti, divisi in due squadre, affronteranno prove fisiche e psicologiche senza alcun comfort, lottando contro fame, intemperie, sole implacabile, piogge tropicali e le difficoltà della convivenza. Si cimenteranno in sfide estreme dove alleanze e rivalità saranno cruciali. Solo chi saprà resistere avrà la possibilità di arrivare fino alla fine e conquistare la vittoria. In palio c’è un montepremi di 100.000 euro, che rappresenta il traguardo finale per il naufrago che riuscirà a sopravvivere e a trionfare.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (naufraghi) de L’Isola dei Famosi 2025, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì e mercoledì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.